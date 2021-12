Auricolari Ugreen HiTune X6, insonorizzazione al top e in sconto

C’è una buona notizia per chi intende munirsi di un paio di auricolari senza fili con cui estraniarsi completamente dal mondo esterno: gli Ugreen HiTune X6 sono in sconto su Amazon grazie ad un codice speciale.

Per saperne di più sulla promozione andate in fondo all’articolo, mentre per quanto riguarda le caratteristiche delle cuffie, seguiteci nelle prossime righe: sono auricolari completamente senza fili, stile AirPods per intenderci, ma senza stelo che sporge perché l’azienda ha condensato tutti i componenti all’interno di una scocca quanto più piccola possibile. E dentro c’è davvero tanta tecnologia di ultima generazione.

Innanzitutto, il Bluetooth 5.1, che oltre ad offrire un segnale forte e stabile promette un notevole risparmio energetico. La piccola batteria incorporata nei singoli auricolari infatti, proprio grazie al Bluetooth di nuova generazione, è in grado di promettere fino a 6 ore di ascolto continuato con una sola carica e, in caso di emergenza, basta riporli nella custodia per 10 minuti ed ottenere in cambio un’altra ora di autonomia per musica e telefonate.

La custodia è in grado di ricaricarli completamente diverse volte, fino a portare l’autonomia complessiva a 26 ore. La ricarica completa degli auricolari richiede un’ora e mezza mentre per ricaricare la custodia, collegandola ad un alimentatore tramite la presa USB-C, ne servono almeno due.

L’altra grande innovazione è data dai 6 microfoni incorporati, dotati della tecnologia RCV 4.0 (sigla che sta per Real Clear Voice) capace di riconoscere i rumori ambientali ed eliminarli durante le telefonate, offrendo così una comunicazione chiara anche negli ambienti più rumorosi. E non solo, perché il sistema permette anche di abilitare la cancellazione attiva del rumore (ANC) eliminando fino al 90% dei rumori esterni (per un massimo di -35 dB), offrendo quindi una notevole insonorizzazione artificiale.

Un grosso aiuto è certamente dato dai gommini in-ear, che aderiscono con efficacia alle pareti dell’orecchio (in confezione ce ne sono di varie misure in modo da poterli adattare in base alla propria conformazione auricolare). Inoltre la latenza è molto bassa, intorno ai 50 millisecondi, quindi si possono usare anche per ascoltare i suoni dei videogiochi in riproduzione sul telefono mantenendoli sincronizzati con le scene in corso.

Per il resto montano driver in carbonio da 10 millimetri che promettono un’elevata fedeltà sonora, supportano i codec audio AAC e SBC, sono impermeabili con certificazione IPX5 il che vuol dire che si possono usare anche mentre ci si allena all’aperto perché non temono né il sudore né la pioggia e complessivamente (custodia inclusa) pesano meno di 150 grammi, quindi sono anche sufficientemente leggeri e tascabili. Sono anche molto robusti perché non presentano parti meccaniche: la superficie esterna è di tipo touch ed è grazie agli sfioramenti del dito che è possibile controllare le telefonate e la riproduzione musicale senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca.

Veniamo adesso alla promozione: se siete intenzionati ad acquistarli, al momento li trovate in vendita su Amazon a 69,99 euro ma se inserite il codice UGR90242N nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto di 25 euro, perciò li pagate 44,99 euro. Per altro sono spediti da Amazon, quindi i costi di spedizione sono a carico dell’azienda e questo è quindi il prezzo finale per il cliente.