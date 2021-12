Apple Car perde altri tre ingegneri chiave

All’orizzonte c’è Apple Car (prima indicato come Project Titan), ma della strada da percorrere per realizzarla non si vede la fine: l’azienda ci sta lavorando da anni ma nel frattempo il suo lavoro potrebbe essere rallentato dal continuo andirivieni di personale addetto alla sua progettazione. Nelle ultime settimane infatti tre ingegneri chiave hanno lasciato l’azienda e nel corso dell’anno se ne sono andati altri tre.

Per la precisione di recente l’ingegnere capo di Apple per i sistemi radar, Eric Rogers, ha lasciato Apple per lavorare in Joby Aviation, una società specializzata nel ridesharing aereo elettrico. Alex Clarabut e Stephen Spiteri, il primo responsabile tecnico per il team delle batteria e il secondo responsabile dell’ingegneria hardware, sono entrati invece in Archer Aviation, una società che sta sviluppando un aerotaxi.

Come dicevamo di recente altri ingegneri e figure chiave del progetto Apple Car hanno lasciato la multinazionale di Cupertino: ad esempio all’inizio del mese il direttore tecnico di Apple Car, Michael Schwekutsch, si è trasferito presso Archer Aviation, mentre a settembre Doug Field, che ricopriva il ruoto di responsabile del progetto Apple Car, è stato assunto da Ford dopo aver lavorato per tre anni allo sviluppo dell’autovettura di Cupertino.

Il 2021 non è stato comunque tutto negativo: ad esempio ci sono state anche assunzioni importanti nel team Apple Car di ingegneri chiave come quella di Ulrich Kranz, ex CEO della startup Canoo che lavora sulle auto a guida autonoma, e poi CJ Moore, che ha lavorato presso Tesla e ha competenze nel settore software per la guida autonoma.

Tuttavia il progetto Apple Car non ha avuto mai un attimo di tregua: nel corso del tempo si sono intercorsi cambiamenti di focus mentre fin dall’inizio Apple ha dovuto affrontare diversi problemi con le assunzioni. Con la partenza di Field, Apple ha scelto Kevin Lynch – a capo del segmento Apple Watch – per lavorare su Apple Car al fianco del responsabile Intelligenza Artificiale John Giannandrea.

Ora sotto la guida di Lynch, il progetto Apple Car va avanti perseguendo l’ambizioso obiettivo di produrre un veicolo elettrico completamente autonomo, in grado cioè di muoversi lungo le strade senza alcun intervento umano, un traguardo che fino ad ora non è stato raggiunto da nessuna delle case automobilistiche esistenti. Apple spera di riuscire nell’intento entro il 2025, ma con queste continue interruzioni è probabile che questa scadenza si riveli un po’ troppo ambiziosa.

