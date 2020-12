I codici App Clip sono disponibili per sviluppatori e utenti

Gli app Clip di Apple sono stati annunciati con iOS 14 come un nuovo modo per provare parti specifiche di un’app senza scaricar interamente il software su iPhone o iPad: sebbene gli utenti possano già provare App Clip tramite URL, tag NFC o codici QR, Apple ora ha reso disponibili anche codici App Clip Code personalizzati.

Come abbiamo spiegato in precedenza, gli App Clip sono una piccola parte di un’app che consente agli utenti di eseguire vari azioni in modo rapido, senza scaricare un’app vera e propria. Clip consente di accedere a parti di un’app senza installarla sul dispositivo, grazie a un piccolo codice che offre attività veloci in modo da poter avere un’idea di come funziona l’app.

Gli utenti iOS possono accedere ai nuove clip app tramite tag NFC, codici QR, , collegamenti nei Messaggi e segnaposto in Mappe. Tutto quello che si deve fare è toccare il link o scansionare un codice QR valido per accedere all’App Clip sul dispositivo senza nemmeno dover scaricare e installare la versione completa dell’app dall’App Store.

App Clip codes are now available for developers. Here’s one for @chibistudioapp (requires iOS 14.3). pic.twitter.com/RfAGnx9LsS — Guilherme Rambo (@_inside) December 14, 2020

A partire da oggi, gli sviluppatori possono generare codici app clip personalizzati per le proprie app, così da offrire un nuovo modo per accedere a questi clip semplicemente puntando la fotocamera sul codice o addirittura trasformandolo in un tag NFC.

Secondo Apple, i nuovi codici app clip possono essere generati in App Store Connect o con il nuovo generatore di codice clip app a riga di comando. Ciò, ovviamente, richiede che l’app offra già il supporto per App Clips.

Se volete provarne uno, è possibile puntare la telecamera su questo codice pubblicato dallo sviluppatore Guilherme Rambo. Ovviamente, per il corretto funzionamento i codici app clip richiedono iOS 14.3 o iPadOS 14.3. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.