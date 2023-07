Il Termometro igrometro wireless SwitchBot IP65 funziona all’esterno e con lo smartphone

Vi interessa tenere sotto controllo con precisione temperatura, umidità ma anche punto di rugiada e del VPD (deficit di pressione del vapore)? Ora potete farlo con un sensore da esterno dal costo contenuto (è pure in sconto) che si collega direttamente ad uno smartphone (iPhone e Android) via Bluetooth o può essere integrato in un sistema SwitchBot con gli Hub dell’azienda come Hub Mini e Hub 2.

È progettato per essere versatile e può essere utilizzato in vari ambienti, tra cui camerette, uffici, serre, magazzini, cantine e stanze per animali domestici, tra gli altri.

Una delle caratteristiche distintive del misuratore SwitchBot è la sua capacità di supportare le letture del punto di rugiada e VPD, insieme alle classiche letture di temperatura e umidità, che possono essere utilizzate come condizioni della scena. Quando sono connessi a SwitchBot Hub, gli utenti possono ricevere notifiche push in tempo reale se vengono superati i valori preimpostati, consentendo risposte rapide ai cambiamenti in frigoriferi, serre, vivai, case per animali e altro ancora.

La precisione è una priorità grazie al sensore Swiss Sensirion integrato ad alta precisione che aggiorna i dati di temperatura e umidità ogni 4 secondi, fornendo letture accurate con un’accuratezza della temperatura di 0,1 ℃ e un’accuratezza dell’umidità dell’1%.

Con l’app SwitchBot e senza Hub gli utenti possono archiviare ed esportare fino a 68 giorni di dati in locale verso il proprio telefono oppure fino a 2 anni utilizzando il cloud (è richiesto SwitchBot Hub): un monitoraggio completo di temperatura, umidità, punto di rugiada e dati VPD,

Il misuratore SwitchBot assicura inoltre che gli utenti rimangano allertati con notifiche push, avvisandoli quando le condizioni ambientali cambiano. Impostando intervalli personalizzati, gli utenti riceveranno avvisi intelligenti tramite l’app SwitchBot, aiutandoli ad adottare misure preventive in modo tempestivo (necessario SwitchBot Hub). Per un facile accesso alle letture della temperatura, gli utenti possono semplicemente connettersi tramite Bluetooth e visualizzare i dati del misuratore esterno. Questa funzione consente un monitoraggio rapido e conveniente, anche quando non è connesso all’app.

L’igrometro termometro da esterno vanta un grado di impermeabilità IP65, garantendo la sua resistenza all’esposizione all’acqua, garantendo prestazioni e letture accurate anche in condizioni esterne difficili inoltre le dimensioni sono di soli 60×28×20 mm ed ha a bordo due batterie removibili dalla durata prevista di 2 anni.

Grazie all’integrazione SwitchBot Hub, il dispositivo consente agli utenti di controllare e monitorare i propri dispositivi tramite assistenti intelligenti di terze parti come Google Home, Alexa, Siri, IFTTT e SmartThings e grazie alla compatibilità con i comandi vocali, gli utenti possono controllare facilmente la temperatura e l’umidità con la sola voce.

Il termometro e igrometro per interni/esterni SwitchBot è disponibile su Amazon a 19,99 € circa con piccoli sconti periodici.

Un ulteriore codice sconto del 10%: 10OUTDOORN è disponibile anche fino al 18 agosto sia su Amazon che sul Webstore.