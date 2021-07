Back to School 2021 in Italia: gli AirPods con l’acquisto di Mac o iPad

Come da tradizione in questo periodo dell’anno, Apple ha lanciato la promozione Back to School in varie parti del mondo, Italia inclusa, un paio di settimane dopo gli Stati Uniti e il Canada.

Apple offre agli studenti gli AirPods con qualsiasi acquisto di un Mac o iPad, macchine già offerte con uno sconto Education.

Gli auricolari sono offerti con l’acquisto di un Mac idoneo (iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro e MacBook Air) o di un iPad Air o iPad Pro; sono esclusi iPad mini e iPad di ottava generazione, così come prodotti ricondizionati.

I clienti idonei che acquistano un Mac o un iPad inclusi nell’iniziativa riceveranno gratuitamente gli AirPods‌ di seconda generazione; è possibile ottenere la versione con ricarica Wireless o gli AirPods Pro con un pagamento di una somma aggiuntiva. È anche possibile risparmiare il 20% su AppleCare+ per proteggere il proprio dispositivo.

La promozione ‌Back to School richiede la verifica con UNiDAYS, sito che permette agli studenti di ottenere sconti grazie ad un codice personale (o voucher personale) che darà il diritto di ottenere uno sconto extra sui brand che fanno parte del programma.

In passato la campagna Back to School ha proposto carte regalo Apple Store con importo variabile a seconda del computer o del dispositivo Apple acquistato. Sempre in passato la stessa campagna ha proposto in regalo cuffie e auricolari Beats, con modelli diversi a seconda del dispositivo acquistato.

