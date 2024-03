Bas192, powerbank MagSafe fino a 20.000 mAh in sconto

Volete acquistare una batteria d’emergenza di ultima generazione per il vostro iPhone? Allora dovreste approfittare dell’offerta attualmente in corso sulle soluzioni di Bas192, powerbank che integrano, oltre all’uscita USB-C rapida, una piastra magnetica per la ricarica MagSafe.

Questo significa che potete beneficiare della comodità della ricarica senza fili perché vi basterà avvicinarla al dorso del telefono per far sì che vi si agganci saldamente sfruttando il sistema magnetico progettato da Apple e, contemporaneamente, ricaricarne la batteria alla potenza di 15 Watt.

Potete scegliere tra due modelli, una più leggera e compatta da 10.000 mAh che promette quasi due ricariche complete di iPhone, oppure quella più capiente da 20.000 mAh che offre appunto il doppio delle ricariche per iPhone.

C’è anche la porta USB-C che funge sia da ingresso (a 3A) per la ricarica della powerbank, sia da uscita per poter ricaricare a 20 Watt di potenza qualsiasi cellulare, anche Android: col collegamento cablato si riesce a ripristinare la metà della batteria di un iPhone in circa mezz’ora.

C’è un pulsante per accendere e spegnere la batteria, tre indicatori LED (blu) per tenere d’occhio la percentuale di energia residua nella powerbank, e una quarta luce di colore arancione che segnala invece l’operatività della ricarica wireless.

Supporta il sistema MagSafe di Apple, di conseguenza è compatibile con tutte le cover magnetiche che abilitano appunto il funzionamento di questa modalità di ricarica.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 78,79 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 52% andando a spendere soltanto 37,82 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.