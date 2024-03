Sconto poggiapolsi tastiera e mouse Logitech MX, il set perfetto a solo 139,99 €

Il set, mouse e tastiera, perfetto esiste e oggi costa solo 139,99 euro grazie ad un’offerta di Amazon su Logitech Mx Mouse, e Mx Keys con poggiapolsi incluso.

Stiamo parlando di tre prodotti tra i migliori del mercato. Ne abbiamo parlato più volte e li abbiamo anche provati. Sentenziando che a nostro giudizio è difficile trovare di meglio al prezzo cui li propone il produttore.

Mx Keys

La Mx Keys è una tastiera completa di tastierino numerico, perfetta per una scrivania e per tutti coloro che vogliono avere la comodità di un dispositivo che permette di gestire facilmente fogli di calcolo e di programmare.

Questa tastiera funziona a batteria ma include anche il cavo USB-C per ricaricarla o anche soltanto tenerla accesa durante la digitazione. E’ dotata di sensori di vicinanza che rilevano la posizione delle mani illuminando i tasti nel momento in cui le dita si avvicinano e la luminosità è regolata dalle condizioni di luce dell’ambiente in cui si trova o si spegne totalmente quando ci si allontana per risparmiare energia: l’autonomia dichiarata è di 10 giorni con una ricarica completa ‎‎– o fino a 5 mesi con retroilluminazione disattivata.

MX Keys segue il mouse con il supporto di Flow da un computer all’altro e ciò significa che potrai digitare su più dispositivi in un solo flusso di lavoro. È possibile personalizzare i tasti nel software Logitech Options con specifiche funzioni o scorciatoie personalizzate.

MX Master 3S

Se vi interessa uno dei migliori mouse in commercio, ultima evoluzione di una pietra miliare in questo settore questo è proprio l‘MX Master 3S.

Stiamo parlando di un prodotto al top per ergonomia, fluidità, versalità e precisione. Con il lancio dell’ultima versione MX Master 3S adotta un sensore ottico a risoluzione variabile, fino a 8.000 DPI in grado di funzionare sulla quasi totalità delle superfici, compreso il vetro, garantendo la rapidità necessaria per lavorare con monitor anche tra i più grandi del mercato

Logitech su MX Master 3S riduce sensibilmente anche la rumorosità del click del 90%, mantenendo allo stesso tempo la precisione. Si tratta di un bonus di non poco conto per chi preferisce la concentrazione al rumore, perfetto per chi monta video di notte in un ambiente casalingo: la riduzione

MX Master 3S è costruito intorno ad una rotella MagSpeed Electromagnetic che consente di sfogliare fino a 1.000 righe in un secondo, e una seconda rotellal aterale di scorrimento, per una navigazione orizzontale più rapida oltre a una forma ergonomica unica, realizzata per garantire il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

Poggiapolsi

Il poggiapolsi è perfetto per le sessioni di lavoro più lunghe: mantiene le mani in una posizione rilassata e ti consente di digitare comodamente per ore. È morbido ma resistente, il memory foam è comodo e durevole, antimacchia e facile da pulire.

Oltre a questo è liscio e piacevole al tatto, non scivola sulle superfici. Resta sempre in posizione ed è perfetto per le sessioni di lavoro più lunghe: mantiene le mani in una posizione rilassata e consente di digitare

L’offerta

Sia la tastiera MX Keys che il mouse Mx Master si trovano spesso scontati rispetto ai prezzi di listino. Ma non abbiamo mai visto un’offerta che permettesse di comprarli tutti e due a solo 129,99€. In pratica comprate, considerando il prezzo di listino, la tastiera al prezzo richiesto da Logitech, il mouse vi costa solo dieci euro e mentre il poggiapolsi è in regalo. Oppure se si considerano gli sconti su mouse e tastiera in vigore oggi, risparmiate una settantina di euro.

