Basta grattare, il prurito da zanzara si toglie con il cellulare e Heat It

Pubblicità Luci smart, frullatori smart, forni smart, aspirapolvere smart. Porte, saracinesche, auto, bici. Tutto è smart. Anche il trattamento delle punture di zanzare. Sì avete capito bene: sbarazzarsi del prurito provocato dal morso di questi fastidiosi insetti è possibile con un dispositivo che possiamo pienamente definire smart e digitale. È Heat It che trovate in vendita su Amazon a 29,99€. Stiamo parlando di un piccolissimo dispositivo, studiato e sviluppato in Germania, grande poco più di una chiave che si collega alla posta USB dello smartphone. Una volta attivato si applica sul punto dove avete ricevuto la puntura della zanzara e si lascia fare all’applicazione. Dopo pochi secondi il fastidioso prurito sarà alleviato se non completamente annullato. In HeatIt non c’è nulla di miracoloso o misterioso ma un principio medico scientifico che ci spiega Kamedi, una start-up di Karlsruhe che sta lavorando su questo prodotto da molti anni. In pratica quando la zanzara ci punge il corpo produce istamina, i vasi sanguigni si dilatano, la puntura si gonfia ed inizia a prudere. HeatIt fa un’operazione molto semplice: riscalda l’area dove è avvenuta la puntura. Uno studio medico specifico dimostra che dopo un minuto di calore da 47 a 51 gradi l’intensità del prurito si riduce del 57% dopo 5-10 minuti dell’81%. Heat It viene gestito da una specifica applicazione che stabilisce la durata del riscaldamento sulla base di diversi parametri tra cui anche l’età della persona che subisce il trattamento. Il produttore sottolinea che HeatIt è utile anche nella puntura di altri insetti come vespe e tafani. Questo accessorio si attacca al portachiavi, consuma pochissima energia ed è largamente apprezzato da chi l’ha acquistato. La versione per Android e iPhone USB-C costa solo 29,99 €

