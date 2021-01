Beats Flex, gli auricolari Apple da 50 euro sono disponibili in nuovi colori

Apple ha reso disponibili gli auricolari Beats Flex in due nuovi colori, perfetti da abbinare ai dispositivi Apple e compatibili anche con Android. Quando si parla di Beats Flex la mente corre al marchio Beats di Apple e agli auricolari wireless (con filo intorno al collo) che mirano alla fascia più economica, con un prezzo ingresso di appena 49,95 euro, cifra insolita quando si tratta di accessori e auricolari facenti capo al mondo Apple. Quando sono state rilasciate per la prima volta lo scorso anno, Beats Flex erano disponibili nei colori Nero Beats e Giallo limone, mentre oggi Apple presenta due nuove colorazioni più sobrie e tradizionali. Eccole in versione Grigio nuvola e Azzurro etere.

Sostanzialmente, a parte il colore e dunque l’estetica, non cambia proprio nulla. Sono gli stessi auricolari dello scorso anno, dotati chip Apple W1 per integrarsi al meglio con i prodotti del mondo Apple. In questo senso sarà sufficiente accenderli e tenerli vicino all’iPhone o all’iPad per il corretto abbinamento istantaneo.

Al di là di questo, Beats Flex impiega un driver a strati proprietario con acustica a doppia camera per ottenere un suono ricco e bilanciato con efficace separazione stereo. La microventilazione realizzata mediante taglio laser attenua la pressione nelle orecchie, mentre l’angolazione ottimizzata del driver garantisce un suono chiaro e nitido. Un processore digitale avanzato affina l’audio per offrire all’utente una esperienza di ascolto fedele.

Ricordiamo che sono auricolari ottimizzati e studiati per l’utilizzo sportivo, anche grazie al design e alla presenza di un cavo Flex-Form leggero in Nitinol, che viene indossato attorno al collo, per evitarne anche la caduta o smarrimento durante una corsa.

Beats Flex offrono anche il supporto automatico per riproduzione / pausa quando vengono inseriti nelle orecchie, mentre la riproduzione si interrompe quando sono semplicemente indossati intorno al collo: una calamita permette di agganciare tra di loro gli auricolari. Quattro dimensioni di auricolari, inclusi nella confezione, offrono una vestibilità personalizzata. I controlli sul cavo del Beats Flex offrono un microfono integrato con riduzione del rumore del vento e ottimizzazione della chiarezza della voce, nonché controlli per la regolazione del volume, il controllo della riproduzione, la ricezione di telefonate e l’accesso a Siri. Sono compatibili anche con i dispositivi Android.

Clicca qui per acquistare Beats Flex su Apple Store online, in alternativa tutti i colori, inclusi i due nuovi, sono disponibili anche da questa pagina di Amazon. Se volete acquistare un paio di auricolari sportivi non dimenticate di leggere la nostra selezione a questo indirizzo.