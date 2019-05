Warren Buffet continuerà a investire in Apple

Berkshire Hathaway, la holding guidata da Warren Buffet che si occupa di investimenti per conto dei suoi azionisti, continuerà ad investire in Apple come ha sempre fatto. Lo ha dichiarato lo stesso imprenditore durante l’ultima conferenza agli azionisti, non preoccupato evidentemente dal ribasso nelle vendite iPhone.

Non abbiamo cambiato le nostre partecipazioni Apple, ha affermato Buffett durante lo scorso giovedì, in vista della riunione annuale degli azionisti di questo fine settimana. La lettera annuale del fondo 2018 ha rivelato che la società detiene una giacenza di 40 miliardi di dollari, senza calcolare l’aumento del 32% in valore quote ricevuto finora nel 2019.

Warren Buffett ha riferito alla CNBC di essere rimasto soddisfatto di quanto Apple ha riferito all’ultima conferenza guadagni, anche se ha evidenziato che la società non prende decisioni di investimento sulla base dei risultati di un solo trimestre. Quello di cui hanno parlato e segnalato è coerente con la ragione per cui investiamo oltre 50 miliardi di dollari in Apple.

Buffett ha anche commentato la riduzione delle sue partecipazioni a Apple il 31 dicembre scorso a 249,6 milioni di azioni, con una riduzione di quasi 3 milioni di azioni nel quarto trimestre. Durante la conferenza di Omaha, Buffett ha spiegato di vedere in Apple un investimento sicuro al momento.

Buffett ha anche espresso dubbi su Apple TV+, precisamente sul fatto che diventerà un successo immediato, ma ha commentato che il suo fallimento potrebbe essere una buona cosa per l’azienda:

Mi piacerebbe che abbia subito successo, ma questa è una società che può permettersi un errore o due. Non vorresti comprare azioni in una società che fa tutto bene

Berkshire ha acquistato per la prima volta azioni Apple nel 2016 per un valore di circa 1 miliardo di dollari, e ha più volte acquistato altre azioni della società. Il fondo, sotto la direzione di Buffett, in genere evita i titoli tecnologici, ma hanno fatto un’eccezione per Apple e, probabilmente, varrà lo stesso per Amazon.

L’assemblea vedrà la partecipazione di decine di migliaia di investitori, interessati a conoscere le strategie di investimento di Buffett, le prospettive di mercato, e il suo piano di successione.