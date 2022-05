La beta 1 di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 agli sviluppatori

Apple ha rilasciato ai soli sviluppatori la beta 1 dei futuri aggiornamenti a iOS 15.6 e iPadOS 15.6.

La beta 1 di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 arriva a due giorni dal rilascio delle release definitive di iOS 15.5 e iPadOS 15.5, versioni con integrati numerosi bug fix sul versante sicurezza.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare le nuove beta dal Developer Center di Apple; gli sviluppatori con il profilo installato nei loro sistemi possono ottenere gli aggiornamenti in beta direttamente over-the-air (alla stregua di normali aggiornamenti del sistema operativo).

iOS 15.6 e iPadOS 15.6 sono probabilmente aggiornamenti minori, utili per la risoluzione di piccoli bug ancora irrisolti.

Quando saranno rilasciate le versioni definitive di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 queste potrebbero essere le ultime release di rilievo per questi sistemi: Apple, infatti, sta già lavorando su iOS 16 e iPadOS 16, versioni che dovrebbero essere presentate in anteprima alla WWDC (conferenza per sviluppatori) di giugno.

Sempre ai soli svilupaptori Apple ha anche rilasciato la beta 1 di tvOS 15.6 e watchOS 8.7.