Prima beta di watchOS 9.5 agli sviluppatori

Apple ha inviato agli sviluppatori la prima versione beta del futuro aggiornamento a watchOS 9.5. La beta 1 del futuro update arriva a un giorno dal rilascio della versione definitiva di watchOS 9.4, quest’ultima versione con la soluzione di bug per le sveglie Sonno (non vengono più silenziate con il gesto “Copri per disattivare audio” per evitare annullamenti accidentali mentre dormi) e l’introduzione di alcune funzionalità in nuove zone.

Per installare la beta 1 dell’update a watchOS 9.5, gli sviluppatori devono scaricare il profilo di configurazione dall’Apple Developer Center. Dopo l’installazione del profilo, ‌watchOS 9.5 può esser scaricato dall’app Watch su iPhone selezionando Generali > Aggiornamento software.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lasciare l’Apple Watch sul caricabatterie. Non bisogna riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

Per le linee guida e i consigli di macitynet su come installare le versioni beta sui propri dispositivi e computer Apple si parte da questa pagina.

