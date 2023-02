Agli sviluppatori le beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 di iOS 16.4 e iPadOS 16.4, e tra le novità di questa release c’è il supporto alle notifiche push delle pagine web, tecnologia che permette a siti di inviare brevi informazioni (appunto, notifiche) via browser, una funzionalità che Apple aveva promesso già lo scorso anno, annunciando iOS 16 e iPadOS 16, spiegando che sarebbe stata implementata nel 2023.

Gli utenti possono scegliere di ricevere le notifiche di siti salvati come web app nella Home Screen (con l’icona di un sito web alla schermata Home) anche da iOS e iPadOS, funzionalità possibile per gli sviluppatori usando le API Push, quelle per le Notifiche e i server worker (script che il browser può avviare in background).

Le notifiche per i siti web funzioneranno alla stregua delle notifiche per le app, sotto forma di elenco o raggruppate nella schermata di blocco. Altra novità della versione di Safari integrata in iOS 16.4 è il supporto alle notifiche tenendo contro delle full immersion (la funzionalità che consente di ridurre al minimo le distrazioni).

Nella beta di iOS 16.4 e iPadOS 16.4 troviamo poi nuove emoji Unicode 15, con emoji quali: il viso tremolante, cuore rosa, cuore azzurro, l’asino, l’alce, l’oca, l’ala, la medusa, il giacinto acquatico, il baccello, lo zenzero, il flauto, le maracas, il corvo e altre ancora.

Altre novità integrate in iOS 16.4 e iPadOS 16.4 riguardano l’app Podcast, con un elenco di canali che è possibile consultare da un unico punto, novità per i creator di podcast, e la funzione Prossimo in coda, con puntate che potrebbero essere di interesse per gli ascoltatori e funzionalità per il salvataggio automatico ddi queste nella libreria

Come sempre, gli sviluppatori registrati possono scaricare i profili di iOS 16 beta e iPadOS 16 beta dall’Apple Developer Center e, dopo l’installazione del profilo, installare l’aggiornamento con il consueto meccanismo over-the-air.