In iOS 16.4 l’isolamento vocale per le normali telefonate

Tra le novità della Release Candidate di iOS 16.4 (una particolare versione dell’aggiornamento software che prelude alla release finale e stabile), la funzione Isolamento Vocale anche per le normali telefonate.

A riferirlo è Apple nelle note di rilascio di iOS, spiegando che l’isolamento vocale consente di fare maggiore priorità alla voce nelle chiamate bloccando il più possiible il rumore ambientale.

La funzione che consente di filtrare i suoni di sottofondo è utile quando vogliamo che la nostra voce venga sentita chiaramente in una chiamata; non è una novità assoluta e Apple offre già ora questa funzione per le chiamate FaceTime o WhatsApp; durante una chiamata FaceTime / WhatsApp è possiible aprire il Centro di Controllo, toccare Microfono, e da qui selezionare “Isolamento vocale”.

Quando vogliamo che in una chiamata FaceTime o standard venga sentita sia la nostra voce sia i suoni circostanti, possiamo attivare la modalità “Ampio spettro”.

L’aggiornamento per tutti a iOS 16.4 dovrebbe arrivare con ogni probabilità la prossima settimana.