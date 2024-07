Beta 1 di macOS Sequoia 15.1 agli sviluppatori

Pubblicità

Apple ha distribuito agli sviluppatori la beta 1 del futuro aggiornamento a macOS Sequoia 15.1. La mossa è inusuale (la prima versione definitiva di macOS Sequoia arriverà a settembre/inizio ottobre e la beta 4 di macOS Sequoia 15 è stata distribuita da pochissimo) ma serve ma serve per permettere agli sviluppatori di testare funzionalità legate a Apple Intelligence.

Non tutte le funzionalità previste per Apple Intelligence saranno disponibili subito (per alcune se ne parlerà tra mesi) e in ogni caso è richiesto un Mac recente con chip M1 o seguenti. Dovrebbe essere possibile testare funzioni quali i Writing Tools integrati a livello di sistema per rielaborare, revisionare e sintetizzare un testo ovunque si possa scrivere, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti; dovrebbe essere possibile vedere anche le prime righe di una mail ottenendo direttamente una sintesi del contenuto del messaggio senza nemmeno aprirlo (per vedere i dettagli dei thread più lunghi basterà cliccare sulla mail). Smart Reply offre suggerimenti per le risposte rapide e identifica le domande nelle email per garantire che l’utente non ne perda nessuna.

Se sul vostro Mac è già presente l’ultima beta di macOS Sequoia, potete passare alla beta 1 di macOS Sequoia 15.1 aprendo Impostazioni di Sistema > Generali. Per default il sistema rimane sulla beta di macOS 15.0; per passare alla beta 1 di macOS 15.1 da questa sezione delle Impostazioni di Sistema bisogna fare click su “Aggiornamenti beta” (in alto a destra) , selezionare il ramo dedicato a quest’ultimo update, attendere la ricerca degli aggiornamenti e installare gli update proposti.

macOS Sequoia funziona su iMac 2019 e seguenti, iMac Pro 2017 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, MacBook Air 2020 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, MacBook Pro 2018 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al disponibili per sviluppatori e beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

