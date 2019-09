Biciclette elettriche SAMEBIKE, dimensioni standard e da viaggio, in super sconto

Cercate una bicicletta elettrica a buon mercato? Quelle di SAMEBIKE sono attualmente in promozione su Ebay a partire da 685 euro.

Entrambe le versioni in sconto sono pieghevoli, sono cioè dotate di un sistema che consente di ripiegarle a metà per poterle poi infilare con più facilità all’interno di un bagagliaio dell’auto oppure riporre in garage occupando meno spazio quando viene la stagione fredda e si prevede di non usarla per diverso tempo.

Mentre il telaio ripiegabile è solitamente una prerogativa dei modelli più piccoli e compatti, in offerta c’è anche una versione con ruote standard da 26”, quindi di dimensioni più grande e presumibilmente più stabile durante la corsa oltre che più pratica e maneggevole.

Tutti e due i modelli in promozione dispongono di un telaio in lega di alluminio e di un motore brushless da 350W, sufficientemente potente per spingere e mantenere la velocità perfino nelle salite più lunghe (pendenza massima supportata 35 gradi). Inoltre hanno un’autonomia di 45-60 chilometri in modalità di pedalata assistita o di 30-40 chilometri se utilizzata in modalità completamente elettrica.

La bicicletta con ruote da 26” può raggiungere i 30 Km/h di velocità massima ed utilizza un cambio Shimano a 21 velocità, mentre il modello più compatto con ruote da 20” dispone di un cambio Shimano a 7 velocità e può raggiungere i 35 Km/h.

Se interessati all’acquisto, le biciclette elettriche pieghevoli SAMEBIKE sono in vendita su Ebay al prezzo di 684,99 euro per la più piccola con ruote da 20” oppure per 755,99 euro nella versione con ruote da 26”. Sono vendute da lns-hk, Venditore Affidabilità Top con oltre 20.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento pari al 98,4%.