Black Friday 2018 GearBest parte con il botto: prezzi imbattibili

Parte il Balck Friday 2018 GearBest con numerosissimi sconti su un catalogo assortito: smartphone, droni, bici elettriche e oggetti hi tech.

Siamo ormai in dirittura d’arrivo, il Black Friday 2018 è alle porte e sono numerosi i siti di e-commerce che offriranno sconti d’eccezione su smartphone, tablet, droni e, in generale, su prodotti hi tech. GearBest è in pole position: ecco la pagina dedicata con tanti coupon e sconti imbattibili.

Gli sconti sono particolarmente assortiti, validi più o meno sul tutto il catalogo, o comunque su un vastissimo ventaglio di offerte. Si parte con le classiche vendite flash, ossia vendite che hanno la durata di qualche ora, dove il prodotto viene venduto ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di listino. Giusto per citarne uno dei tanti, lo smartphone LeTV522 viene proposto ad appena 80 euro, anziché 112 euro. O ancora, lo Xiaomi MiPad 4, il tablet che più sfida gli iPad mini di Apple, in offerta lampo a 186 euro.

Tra gli sconti non mancano neppure numerosissimi smartphone Xiaomi, che al momento vanno per la maggiore, e sembrano offrire il rapporto qualità prezzo migliore. Nella pagina dedicata al Black Friday GearBest, si troveranno anche offerte relative ad accessori per la casa smart, come luci intelligenti, o robot aspirapolvere.

C’è pure una particolare sezione, intitolata “La battaglia delle marche”, dove sono in sconto gli accessori suddivisi per brand. Vi facciamo notare che tra queste c’è pure Fiido, che produce delle ottime biciclette elettriche a basso costo, recensite da Macitynet a questo, e a quest’altro indirizzo.

Per chi non volesse perdersi neppure uno sconto, peraltro, potrà accedere alla guida ufficiale realizzata da GearBest, dove viene proposta una sorta di agenda, o calendario, dove per ciascuna giornata di sconti l’utente potrà immediatamente accedere alle offerte speciali con il prezzo più conveniente.

Le offerte sono già partite, e come viene ribadito nella guida agli acquisti, dureranno fino al 3 dicembre prossimo. Il consiglio è quello di pensare ai regali di natale per tempo, in modo da spendere meno e accaparrarsi le offerte migliori.