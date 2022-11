Black Friday, gli auricolari Samsung Galaxy Buds Live a solo 61,72 €

«Auricolari eleganti ed ergonomici con una qualità del suono sorprendente». Sono i Galaxy Buds Live secondo il loro produttore Samsung. Per noi che stiamo guardando agli affari messi insieme da Amazon per il Black Friday sono uno dei migliori affari del momento nel campo degli auricolari: solo 61,72 € invece che 169€

I Galaxy Buds Live si distinguono esteticamente da tutti i concorrenti. Hanno una forma e design originali, diversi da qualsiasi altro modello di auricolari completamente senza fili in commercio.

Combinano l’esperienza audio di AKG con un driver più grande da 12 mm rispetto ai Galaxy Buds+ e un condotto dedicato per i bassi, tutte soluzioni e tecnologie che migliorano la riproduzione audio. Sono dotati di tre microfoni e di Voice Pickup Unit, per ascoltare e comunicare senza problemi in qualsiasi condizione di rumorosità. I Galaxy Buds Live mettono a disposizione anche la tecnologia Active Noise Cancellation, siglato ANC, per i rumori ambientali: l’utente è libero di isolarsi dal mondo esterno per ascoltare un audiolibro o la propria musica preferita, oppure di disattivare l’ANC per ascoltare rumori e suoni esterni.

Da notare che questi auricolari non sigillano il cavo auricolare. Questo riduce l’efficienza della riduzione del rumore ma aumenta la consapevolezza di quel che resta intorno a noi. Un vantaggio quanto si vuole usare gli auricolari per fare sport o andare per la strada.

Offrono fino a 21 ore di riproduzione con ricarica wireless rapida e l’ausilio della custodia (gli auricolari arrivano a 6.5 ore), una elevata comodità, una buona riproduzione musica. Non sono auricolari resistenti alla pioggia e secondo le recensioni non sono particolarmente adatti alle chiamate telefoniche.

In occasione del Black Friday li pagate solo 61,67 euro invece che 169 €