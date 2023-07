Prime Day, super minimo per Pixi Manfrotto ganascia di qualità per smartphone a 8,99€

Se avete un cavalletto e uno smartphone dovreste approfittare della promozione Prime Day grazie alla quale potete comprare l’attacco universale Pixi in offerta a 8,99€, di gran lunga il prezzo migliore mai visto.

Questo accessorio nasce per collegare in modo sicuro qualsiasi smartphone, a qualsiasi tipo di supporto. L’unica accortezza è che abbia una vite standard da 1/4”, in pratica la vite che hanno tutti i cavalletti al mondo.

Una volta montato su di un cavalletto vi permetterà di agganciare ad esso un telefono da 60 mm a 104 mm per fare foto, selfie, riprese di oggetti e chiaramente anche video.

Con questa nuova versione Manfrotto introduce un nuovo sistema di bloccaggio, più ergonomico: si tratta di una leva Y-lock che basta abbassare per fissare con sicurezza e in maniera semplice il telefono. Niente leve a molla o ganasce che si devono avvitare.

Tra le altre caratteristiche notevoli c’è l’opzione di fissaggio del cavalletto. Gli attacchi a vite sono infatti due: uno sul lato corto e uno sul lato lungo. In questo modo il telefono può essere posizionato in orizzontale o in verticale.

Manfrotto Pixi è anche dotato di un pratico attacco a slitta per luci LED, microfoni o altri accessori.

Manfrotto Pixi, come detto, è compatibile con tutti i cavalletti con vite standard da 1/4”, ma se vi serve un mini cavalletto, vi consigliamo di comprare Pixi Evo probabilmente il più interessante accessori nel suo genere.

È piccolissimo ha gambe estensibili e regolabili, può raggiungere diverse altezze, da una minima di 10,5 centimetri a una massima di 20 centimetri. È perfetto anche come impugnatura per i video.

Lo potrete usare, sfruttando l’attacco a vite, con una vasta gamma di fotocamere e anche con lenti lunghe e pesanti

È anche questo in sconto su Amazon in occasione del Prime Day.

