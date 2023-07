Offerte Prime Day, gli sconti sulle digicamere Sony e accessori

Se siete a caccia di fotocamere capaci, effettivamente, di essere superiori ad uno smartphone per flessibilità e qualità complessiva dello scatto, dare una occhiata gli sconti praticati sulle fotocamere digitali Sony per i due giorni del Prime Day.

Come vedete qui sotto si tratta di fotocamere di tutti i tipi tra le quali spiccano diverse Full Frame pure datati. Questo tipo di sistemi, infatti, invecchia con relativa lentezza e al prezzo di una buona compatta, è da tenere in considerazione, magari come secondo corpo.

Nella lista troviamo anche grip, lenti, batterie, Vlog Camera e molto altro.

Sony Np-Fz100 Batteria Originale Ricaricabile Per Fotocamere Sony Alpha 6600, Nero, ?5.17 x 3.87 x 2.27 cm; 83 grammi In offerta a 74,90 € – invece di 84,00 €

sconto 12% – fino a 12 lug 23

Sony Obiettivo standard SEL-50F18F (lunghezza focale fissa, 50mm, F1.8, Full Frame, adatto per serie A7, A6000, A5100, A5000 e Nex, E-Mount) Nero In offerta a 237,00 € – invece di 330,00 €

sconto 28% – fino a 12 lug 23

Sony Microfono shotgun ECM-B10 (Compatto, Wireless e senza batteria), Nero In offerta a 179,00 € e togli 35 € con coupon – invece di 234,00 €

sconto 34% – fino a 12 lug 23

Sony SEL-55210B – Obiettivo zoom F4.5-6.3, stabilizzatore ottico, mirrorless APS-C, montaggio E, SEL55210B, nero, 55-210 mm In offerta a 199,00 € – invece di 216,00 €

sconto 8% – fino a 12 lug 23

Sony SEL-35F18 Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless APS-C, Attacco E, Nero In offerta a 299,00 € – invece di 357,00 €

sconto 16% – fino a 12 lug 23

Sony E PZ 18-105mm f/4.0 G Obietto Zoom, APS-C, SEL18105G In offerta a 399,00 € – invece di 436,00 €

sconto 9% – fino a 12 lug 23

Sony Sel-18135 Obiettivo Con Zoom 18-135 Mm F3.5-5.6, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless Aps-C, Nero, ?8.8 x 6.72 x 8.8 cm; 325 grammi In offerta a 409,00 € – invece di 519,00 €

sconto 21% – fino a 12 lug 23

Sony SEL-85F18 Obiettivo per ritratto a focale fissa 85mm F1.8 Full Frame adatto per serie A7, ZV-E10, A6000 e Nex, E-Mount) Nero In offerta a 433,00 € – invece di 479,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Sony FE 35mm f/1.8 | Obiettivo a Focale Fissa, Full-Frame, Grandangolare (SEL35F18F) In offerta a 469,00 € – invece di 555,00 €

sconto 16% – fino a 12 lug 23

Vlog camera ZV-1F di Sony | Fotocamera digitale (schermo orientabile, video in 4K, slow motion, funzionalità per vlog) – Nera In offerta a 478,00 € – invece di 536,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Sony Sel-2470Z Obiettivo Con Zoom 24-70 Mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Otticom, Nero, ?9.5 x 9.5 x 7.3 cm; 426 grammi In offerta a 549,00 € – invece di 607,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Sony E 70-350mm f/4.5-6.3 G OSS | Obiettivo Zoom, APS-C (SEL70350G) In offerta a 629,00 € – invece di 801,00 €

sconto 20% – fino a 12 lug 23

Sony Alpha Zv-E10, Kit Vlog Camera Ad Ottiche Intercambiabili E Obiettivo 16-50Mm, Aps-C, Nero In offerta a 699,00 € – invece di 742,99 €

sconto 6% – fino a 12 lug 23

Sony Alpha 7M2 – Fotocamera Digitale Mirrorless ad Obiettivi Intercambiabili, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B, Nero In offerta a 749,00 € – invece di 829,00 €

sconto 10% – fino a 12 lug 23

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7M2B + SEL2870, Nero In offerta a 862,00 € – invece di 1047,00 €

sconto 18% – fino a 12 lug 23

Sony Alpha 7 C – Fotocamera Digitale Mirrorless Full-frame, compatta e leggera, Real-time Autofocus, 24.2 MP, Stabilizzatore integrato a 5 assi, lunga durata della batteria (Argento) In offerta a 1647,00 € – invece di 1843,00 €

sconto 11% – fino a 12 lug 23

Sony Alpha 7 C – Fotocamera Digitale Mirrorless Full-frame, compatta e leggera, a obiettivi intercambiabili + SEL2860 Obiettivo con Zoom 28-60mm F4-5.6 (Argento) In offerta a 1889,00 € (-125 € coupon) – invece di 203,00 €

sconto 6% + coupon aggiuntivo 125 € – fino a 12 lug 23

<h2>Le migliori Offerte del Prime Day</h2>

Ecco le migliori altre offerte attive del <a href=”https://www.macitynet.it/tag/prime-day”>Prime Day</a>. Attenzione perchè alcuni prodotti sono in esaurimento!

<h3><strong>Apple</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, tutte le offerte Apple dagli iPhone Pro alle Magic Keyboard” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-tutte-le-offerte-apple-dagli-iphone-pro-alle-magic-keyboard/” rel=”bookmark”>Prime Day, <strong>tutte le offerte Apple</strong> dagli iPhone Pro alle Magic Keyboard</a></li>

<li><a title=”Prime Day, iPhone 14 Pro Max da 512 GB al minimo, solo 1601 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto_iphone_14_pro_max/” rel=”bookmark”><strong>iPhone 14 Pro Max da 512 GB</strong> al minimo, solo 1601 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, sprofonda il prezzo degli iPad Pro M1 da 11″, sconto fino al 43%” href=”https://www.macitynet.it/1152980-2/” rel=”bookmark”>Prime Day, sprofonda il prezzo degli i<strong>Pad Pro M1 da 11″</strong>, sconto fino al 43%</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, il Magic Mouse 2 costa solo 60,72 €” href=”https://www.macitynet.it/amazon-sconta-il-magic-mouse-2-del-25-solo-64-euro/” rel=”bookmark”>Il <strong>Magic Mouse 2</strong> costa solo 60,72 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, le tastiere Magic Keyboard Apple in forte sconto, prezzo da 76 €” href=”https://www.macitynet.it/magic-keyboard-apple-sconto-di-30e-su-amazon/” rel=”bookmark”>Le tastiere <strong>Magic Keyboard Apple</strong> in forte sconto, prezzo da 76 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, gli Airpods 3 costano solo 137 € se paghi con Visa” href=”https://www.macitynet.it/prezzo-airpods-pro-airpods-3/” rel=”bookmark”>Gli Airpods 3 costano solo 137 € se paghi con Visa</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Apple Watch 8 da 41 mm a 398€, con sconto mai visto del 20%” href=”https://www.macitynet.it/apple_watch_8_sconto_amazon/” rel=”bookmark”><strong>Apple Watch 8</strong> da 41 mm a 398€, con sconto mai visto del 20%</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, iPad 10,9 da 64 GB al minimo storico, solo 485€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-ipad-decima-generazione-amazon/” rel=”bookmark”><strong>iPad 10,9 da 64 GB</strong> al minimo storico, solo 485€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Anticipo di Prime Day, Mac Book Air M1 a soli 899 € sconto del 27%” href=”https://www.macitynet.it/prezzo-minimo-per-mac-book-air-m1-512-gb/” rel=”bookmark”><strong>Mac Book Air M1</strong> a soli 899 € sconto del 27%</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day con il minimo storico per gli Airpods Pro 2 , solo 233€” href=”https://www.macitynet.it/airpods-pro-2-seconda-generazione-sconto-amazon/” rel=”bookmark”><strong>Minimo storico per gli Airpods Pro 2</strong> , solo 233€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, AirPods 2 ad un prezzo cinese, solo 109 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-airpods-2-ora-al-prezzo-piu-basso-di-sempre-su-amazon-147e/” rel=”bookmark”><strong>AirPods 2</strong> ad un prezzo cinese, solo 109 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, iPhone 14 Pro 128 GB in sconto del 20% e risparmio di 270 €” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-iphone-14-pro-128-gb-in-sconto-del-20-e-risparmio-di-270-e/” rel=”bookmark”><strong>iPhone 14 Pro 128 GB</strong> in sconto del 20% e risparmio di 270 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, il MacBook Pro16″ M1 Pro 1 TB costa 1500 € in meno del modello M2″ href=”https://www.macitynet.it/sconto-macbook-pro-m1-16/” rel=”bookmark”><strong>MacBook Pro 16″ M1 Pro 1 TB</strong> costa 1500 € in meno del modello M2</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Airpods 3 Lightning al minimo storico, li pagate 159,99 €” href=”https://www.macitynet.it/prezzo-airpods-pro-airpods-3/” rel=”bookmark”><strong>Airpods 3 Lightning</strong> al minimo storico, li pagate 159,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, sconto mai visto per Apple Pencil 2, solo 104 €” href=”https://www.macitynet.it/apple-pencil-2-su-amazon-in-sconto-al-prezzo-minimo-costa-solo-11875-e/” rel=”bookmark”>Sconto mai visto per<strong> Apple Pencil 2</strong>, solo 104 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, minimo storico per Apple Pencil 1 con adattatore USB-C solo 85,49 €” href=”https://www.macitynet.it/smart-working-e-creativita-piu-facili-con-le-apple-pencil-anche-in-sconto-su-amazon/” rel=”bookmark”>Minimo storico per <strong>Apple Pencil 1</strong> con adattatore USB-C solo 85,49 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, auricolari Beats Studio Buds scontati di 50€” href=”https://www.macitynet.it/beats-studio-buds-in-sconto-138-euro-su-amazon/” rel=”bookmark”>Auricolari <strong>Beats Studio Buds</strong> scontati di 50€</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Smartphone</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li><a title=”Prime Day e cashback, il Samsung Galaxy S23 a 560 €” href=”https://www.macitynet.it/samsung-galaxy-s23-2/” rel=”bookmark”>Prime Day e cashback, <strong>Samsung Galaxy S23</strong> a 560 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Nothing Phone (1) da 8/128 Gb al minimo, solo 329,99€” href=”https://www.macitynet.it/nothing-phone-1-in-sconto/” rel=”bookmark”><strong>Nothing Phone (1)</strong> da 8/128 Gb al minimo, solo 329,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Offerte Prime Day 2022, realme partecipa con sconti su smartphone e non solo” href=”https://www.macitynet.it/realme-partecipa-allamazon-prime-day-con-sconti-fino-a-220-euro/” rel=”bookmark”>Prime Day 2023, <strong>realme</strong> partecipa con sconti su smartphone e non solo</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Offerte Prime Day Oppo, smartphone, tablet e indossabili” href=”https://www.macitynet.it/sconti-oppo-i-migliori-smartphone-in-offerta-amazon-prime-day/” rel=”bookmark”>Offerte <strong>Oppo,</strong> smartphone, tablet e indossabili</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Offerte Prime Day Smartphone Xiaomi e POCO, sconti fino al 44%” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-e-folle-sugli-smartphone-xiaomi-fino-a-150-euro-di-sconto/” rel=”bookmark”>Offerte Smartphone <strong>Xiaomi e POCO,</strong> sconti fino al 44%</a></li>

<li><a title=”Incredibile ma vero: OnePlus 10 Pro 5G a 399 euro per il Prime Day Amazon” href=”https://www.macitynet.it/incredibile-ma-vero-oneplus-10-pro-5g-a-399-euro-per-il-prime-day-amazon/” rel=”bookmark”>Incredibile ma vero: <strong>OnePlus 10 Pro 5G</strong> a 399 euro</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Oppo Find X5 Lite in sconto a 299 euro” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-oppo-find-x5-lite-in-sconto-a-299-euro/” rel=”bookmark”>Prime Day, <strong>Oppo Find X5 Lite</strong> in sconto a 299 euro</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Accessori e software Computer e Smartphone</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li><a title=”Prime Day, tastiera combinata per iPhone, iPad e Mac Logitech K380 a 26,99€” href=”https://www.macitynet.it/logitech-k380-tastiera-bluetooth-universale/” rel=”bookmark”>Tastiera combinata per iPhone, iPad e Mac <strong>Logitech K380</strong> a 26,99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, tutti gli sconti su caricabatterie e batterie e alimentatori Anker” href=”https://www.macitynet.it/sconti_anker_black_friday/” rel=”bookmark”>Tutti gli sconti su <strong>caricabatterie e batterie e alimentatori Anker</strong></a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Anker 737, la miglior la batteria per tutto costa solo 113,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-batteria-anker-737/” rel=”bookmark”><strong>Anker 737, la miglior la batteria per tutto</strong> costa solo 113,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, il modem router AVM FRITZ!Box 7590 AX Wi-Fi 6 a 209,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-avm-fritzbox-7590-ax/” rel=”bookmark”>Il modem router <strong>AVM FRITZ!Box 7590 AX Wi-Fi 6</strong> a 209,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Il “vero” Magsafe 3-in-1 Belkin BoostCharge Pro a 119,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-sul-magse-belkin-boostcharge-pro/” rel=”bookmark”>Il “vero” Magsafe 3-in-1 <strong>Belkin BoostCharge Pro</strong> a 119,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, la lampada da monitor Xiaomi al minimo: solo 34,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-2320-euro-per-la-lampada-xiaomi-che-salva-la-vista-quando-usate-pc-o-mac/” rel=”bookmark”>La <strong>lampada da monitor Xiaom</strong>i al minimo: solo 34,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, webcam Logitech C920 HD Pro regalata a solo 58,18 euro” href=”https://www.macitynet.it/logitech-c920-hd-pro-perfetta-per-il-videoconferenza-solo-5999-euro/” rel=”bookmark”><strong>Webcam Logitech C920 HD Pro</strong> regalata a solo 58,18 euro</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Microsoft 365 Family, per sei computer con McAfee solo 53,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-44-microsoft-office-365-home-solo-oggi-5-licenze-5499-euro/” rel=”bookmark”><strong>Microsoft 365 Family,</strong> per sei computer con McAfee solo 53,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Anker PowerPort Atom III Slim caricabatterie universale al prezzo più basso, 45,99€” href=”https://www.macitynet.it/anker-powerport-atom-iii-slim-lunico-caricabatterie-che-vi-serve-per-oggi-costa-solo-2799-e/” rel=”bookmark”><strong>Anker PowerPort Atom III Slim</strong> caricabatterie universale al prezzo più basso, 45,99€</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Memorie e SSD</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, SSD Crucial X6 a prezzi stracciati, versione da 4 TB solo 245,99 €” href=”https://www.macitynet.it/ssd-crucial-x6-in-sconto/” rel=”bookmark”><strong>SSD Crucial X6</strong> a prezzi stracciati, versione da 4 TB solo 245,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, l’SSD Samsung T7 da 2 TB al minimo storico, solo 118 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-samsung-s7-touch-500gb-ssd-velocissimo-e-con-lettore-di-impronte-101e/” rel=”bookmark”>L’<strong>SSD Samsung T7 da 2 TB</strong> al minimo storico, solo 118 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Sconti Prime Day per le Memorie SanDisk fino al 73% su SSD, memorie microSD e SD” href=”https://www.macitynet.it/memorie-sandisk-in-offerta-fino-al-61-chiavette-usb-ssd-memorie-microsd-e-sd/” rel=”bookmark”>Scont per le <strong>Memorie SanDisk</strong> fino al 73% su SSD, memorie microSD e SD</a></li>

<li><a title=”Prime Day, il velocissimo SanDisk Extreme Pro SSD NVMe 4 TB, a solo 383,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sandisk-extreme-pro-ssd-indistruttibile-tascabile-e-superveloce-e-in-sconto-su-amazon/” rel=”bookmark”>Il velocissimo <strong>SanDisk Extreme Pro SSD NVMe 4 TB</strong>, a solo 383,99 €</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Audio-Video-TV</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, minimo storico per il giradischi Stir It Up di House Of Marley con USB, solo 99,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-giradischi-stir-it-up-house-of-marley/” rel=”bookmark”>Minimo storico per il <strong>giradischi Stir It Up di House Of Marley</strong> con USB, solo 99,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day il piccolo speaker JBL GO 3 al prezzo migliore, solo 22,99€” href=”https://www.macitynet.it/jbl-go-3-speaker-piccolo-e-pronto-a-tutto-a-solo-25-euro/” rel=”bookmark”>Il piccolo speaker <strong>JBL GO 3</strong> al prezzo migliore, solo 22,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, estate di silenzio con i Bose Quietcomfort Earbuds II a solo 199,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-bose-quietcomfort-earbuds-ii/” rel=”bookmark”>Estate di silenzio con i <strong>Bose Quietcomfort Earbuds II</strong> a solo 199,99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, auricolari Beats Studio Buds scontati di 50€” href=”https://www.macitynet.it/beats-studio-buds-in-sconto-138-euro-su-amazon/” rel=”bookmark”>Auricolari <strong>Beats Studio Buds</strong> scontati di 50€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, le eccellenti cuffie antirumore Sennheiser HD 450BT a 79,99 €” href=”https://www.macitynet.it/black-friday-eccellenti-cuffie-antirumore-sennheiser-hd-450bt-a-solo-99e-invece-che-180e/” rel=”bookmark”>Prime Day, le eccellenti cuffie antirumore <strong>Sennheiser HD 450BT</strong> a 79,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, gli auricolari Sony WF-1000XM4 che fanno invidia agli AirPods a solo 169 €” href=”https://www.macitynet.it/sony-wf-1000xm4-in-sconto/” rel=”bookmark”>Prime Day, gli auricolari <strong>Sony WF-1000XM4</strong> che fanno invidia agli AirPods a solo 169 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Sconto Prime Day per la Solo Soundbar Series II, audio chiaro e potente con tutte le TV a 141€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-solo-soundbar-series-ii/” rel=”bookmark”>Sconto Prime Day per la <strong>Bose Solo Soundbar Series II</strong>, audio chiaro e potente con tutte le TV a 141€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, i Beats Fit Pro comprati con Visa costano solo 159,55€” href=”https://www.macitynet.it/beats-fit-pro-sconto-amazon/” rel=”bookmark”><strong>I Beats Fit Pro</strong> comprati con Visa costano solo 159,55€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, una cassa potente per la vostra estate con Sony SRS-XG300 a solo 179,99 €” href=”https://www.macitynet.it/lo-speaker-sony-srs-xg300/” rel=”bookmark”>Una cassa potente per la vostra estate con<strong> Sony SRS-XG300</strong> a solo 179,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, 69,99€ per UE Wonderboom 3, il piccolo altoparlante per ogni situazione” href=”https://www.macitynet.it/minimo-storico-per-wonderboom-3-il-piccolo-altoparlante-per-ogni-situazione/” rel=”bookmark”>69,99€ per<strong> UE Wonderboom 3</strong>, il piccolo altoparlante per ogni situazione</a></li>

<li><a title=”Prime Day, le cuffie Bose QuietComfort 45 al minimo solo 179,95 €” href=”https://www.macitynet.it/bose-quietcomfort-45-con-oltre-85-euro-di-sconto-su-amazon/” rel=”bookmark”>Le cuffie <strong>Bose QuietComfort 45</strong> al minimo solo 179,95 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, solo 109,99 per la cassa Bose SoundLink Flex” href=”https://www.macitynet.it/bose-soundlink-flex-in-sconto/” rel=”bookmark”>Solo 109,99 per la cassa <strong>Bose SoundLink Flex</strong></a></li>

<li><a title=”Prime Day, le cuffie Sony WH-1000XM4 al minimo: solo 229 euro” href=”https://www.macitynet.it/sconto_sony_wh-1000xm4/” rel=”bookmark”>Le cuffie <strong>Sony WH-1000XM</strong>4 al minimo: solo 229 euro</a></li>

<li><a title=”Prime Day, l’iconico Marshall Emberton, al minimo storico solo 99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-marshall-emberton/” rel=”bookmark”>L’iconico <strong>Marshall Emberton</strong>, al minimo storico solo 99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, finalmente in sconto i Powerbeats Pro a 169,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-da-80e-sulle-powerbeats-pro-170-euro/” rel=”bookmark”>Finalmente in sconto i <strong>Powerbeats Pro</strong> a 169,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, le eccellenti cuffie aperte Sennheiser HD 599 a solo 79,99€” href=”https://www.macitynet.it/sennheiser-hd-599-cuffie-per-aspiranti-audiofili-a-solo-99e-invece-che-150-e/” rel=”bookmark”>Le eccellenti cuffie aperte Sennheiser<strong> HD 599</strong> a solo 79,99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, le cuffie antirumore Anker Sundcore Life Q30 a solo 52,99 euro” href=”https://www.macitynet.it/anker-soundcore-life-q30-qualita-musicale-e-riduzione-del-rumore-regalati-5999-euro-con-coupon/” rel=”bookmark”>Le cuffie antirumore <strong>Anker Sundcore Life Q30</strong> a solo 52,99 euro</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Sport, Salute, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, il ciclocomputer Garmin Edge 130 Plus per mountain bike e strada a solo 129,99€” href=”https://www.macitynet.it/garmin-edge-130-plus-sconto/” rel=”bookmark”>Il ciclocomputer<strong> Garmin Edge 130 Plus</strong> per mountain bike e strada a solo 129,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Garmin Varia RTL510, il radar per sicurezza in bici a solo 149,99€” href=”https://www.macitynet.it/garmin-varia-rtl510-radar-anche-per-iphone-che-da-sicurezza-in-bici-e-in-sconto/” rel=”bookmark”><strong>Garmin Varia RTL510</strong>, il radar per sicurezza in bici a solo 149,99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, state in forma con la bilancia Withings Body+ a 69,99 €” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-state-in-forma-con-la-bilancia-withings-body-a-6999-e/” rel=”bookmark”>State in forma con la <strong>bilancia Withings Body</strong>+ a 69,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, l’orologio per sportivi Garmin fēnix 7S al minimo, solo 436 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-garmin-fenix-7s/” rel=”bookmark”>L’orologio per sportivi <strong>Garmin fēnix 7S</strong> al minimo, solo 436 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, solo 23 € per la pesa persone smart Xiaomi Mi Composition 2″ href=”https://www.macitynet.it/sconto-pesa-persone-xiaomi-mi-composition-scale/” rel=”bookmark”>Solo 23 € per la pesa <strong>persone smart Xiaomi Mi Composition 2</strong></a></li>

<li><a title=”Sconti Garmin Prime Day sugli smartwatch Garmin Venu, Swim 2, Fenix e Istinct Solar” href=”https://www.macitynet.it/offerte-garmin-su-amazon-nella-settimana-del-black-friday-per-trekking-fitness-e-bici/” rel=”bookmark”>Sconti Garmin sugli smartwatch <strong>Garmin Venu, Swim 2, Fenix e Istinct Solar</strong></a></li>

<li><a title=”Sconti Prime Day su Ferrino per trekking, campeggio e vita all’aria aperta” href=”https://www.macitynet.it/sconti-prime-day-su-ferrino/” rel=”bookmark”>Sconti su <strong>Ferrino</strong> per trekking, campeggio e vita all’aria aperta</a></li>

<li><a title=”Prime Day, lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, solo 49,99 €” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-spazzolino-oral-b-smart-4-4500-crossaction-a-solo-56-euro/” rel=”bookmark”>Prime Day, lo spazzolino Oral-B Smart 4 4500 CrossAction, solo 49,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Offerte Prime Day fino al 60% sui zaini e borse Eastpak per viaggi e tempo libero” href=”https://www.macitynet.it/offerte-prime-day-eastpak-50-per-cento/” rel=”bookmark”>Fino al 60% sui <strong>zaini e borse Eastpak</strong> per viaggi e tempo libero</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, prezzi speciali per gli smartwatch sportivi Garmin Instinct 2″ href=”https://www.macitynet.it/sconto-garmin-instinct-solar/” rel=”bookmark”>Prezzi speciali per gli smartwatch sportivi Garmin Instinct 2</a></li>

<li><a title=”Prime Day, sconti su avviatori a batteria Noco per moto, auto, barca, camper, camion” href=”https://www.macitynet.it/miglior-avviatore-batteria-jump-start/” rel=”bookmark”>Sconti su <strong>avviatori a batteria Noco</strong> per moto, auto, barca, camper, camion</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, state in forma con la bilancia Withings Body+ a 69,99 €” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-state-in-forma-con-la-bilancia-withings-body-a-6999-e/” rel=”bookmark”>State in forma con la <strong>bilancia Withings Body</strong>+ a 69,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, in sconto rasoio Braun, Silk-épil 9, ghd GOLD STYLER e spazzolino Oral-B Smart 4 4500″ href=”https://www.macitynet.it/prime-day-in-sconto-rasoio-braun-silk-epil-9-ghd-gold-styler-e-spazzolino-oral-b-smart-4-4500/” rel=”bookmark”>Prime Day, in sconto rasoio <strong>Braun, Silk-épil 9, ghd GOLD STYLER e spazzolino Oral-B Smart 4 4500</strong></a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Gaming</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li><a title=”Prime Day, il volante Logitech G29 è in sconto per il Prime Day” href=”https://www.macitynet.it/il-volante-logitech-g29-per-gli-appassionati-di-guida-e-in-sconto-per-il-prime-day/” rel=”bookmark”>Il <strong>volante Logitech G29</strong> è in sconto per il Prime Day</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Smart Home, Casa e Giardino</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li><a title=”Prime Day, Termostato Tado V3 al minimo, solo 99 €” href=”https://www.macitynet.it/offerta-flash-termostato-tado-v3-scontato-del-30-fino-a-mezzanotte/” rel=”bookmark”><strong>Termostato Tado V3</strong> al minimo, solo 99 €</a></li>

<li><a title=”iotty sconta prese e interruttori smart del 50% per il Prime Day” href=”https://www.macitynet.it/iotty-sconta-prese-e-interruttori-smart-fino-al-40-su-amazon/” rel=”bookmark”>iotty sconta prese e interruttori smart del 50%</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Per il Prime Day la serratura Nuki Smart Lock 3.0 Pro torna al minimo” href=”https://www.macitynet.it/amazon-prime-day-nuki-smart-lock-2-0-nuki-bridge-in-bundle-con-il-25-di-sconto/” rel=”bookmark”>La serratura<strong> Nuki Smart Lock 3.0</strong> Pro torna al minimo</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, condizionatore connesso Wi-Fi Olimpia Splendid a 336€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-olimpia-splendid-dolceclima-silent/” rel=”bookmark”><strong>Condizionatore connesso Wi-Fi Olimpia Splendid</strong> a 336 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Offerte Prime Day da Meross per la casa smart con Homekit, Alexa e Assistente Google” href=”https://www.macitynet.it/offerta-meross-per-la-casa-smart-con-homekit-super-sconti-su-amazon/” rel=”bookmark”>Offerte Prime Day da <strong>Meross per la casa smart</strong> con Homekit, Alexa e Assistente Google</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”L’Offerta delle powerstation Ecoflow per il Prime Day supera anche gli sconti dell’estate” href=”https://www.macitynet.it/offerta-ecoflow-power-station/” rel=”bookmark”>L’Offerta delle<strong> powerstation Ecoflow</strong> per il Prime Day supera anche gli sconti dell’estate</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”SMARTHER2 BTcino, offerta Prime Day per il termostato connesso per Homekit, Alexa, Google e valvole Netatmo” href=”https://www.macitynet.it/smarther2-btcino-il-termostato-connesso-dialoga-con-homekit-alexa-google-e-le-valvole-netatmo/” rel=”bookmark”><strong>SMARTHER2 BTcino</strong>, offerta Prime Day per il termostato connesso per Homekit, Alexa, Google e valvole Netatmo</a></li>

<li><a title=”Offerte Philips Hue per il Prime Day di Amazon con sconti fino al 37%” href=”https://www.macitynet.it/offerte-philips-hue-fino-al-6-novembre-e-oltre-il-50-su-amazon/” rel=”bookmark”>Offerte <strong>Philips Hue</strong> con sconti fino al 37%</a></li>

<li><a title=”Prime Day, sconto a 17,99 € per ciabatta B-Ticino da scrivania con prese USB-A” href=”https://www.macitynet.it/sconto-ciabatta-b-ticino/” rel=”bookmark”>Sconto a 17,99 € per <strong>ciabatta B-Ticino da scrivania</strong> con prese USB-A</a></li>

<li><a title=”Prime Day, prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, solo 79,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-asy-fry-deluxe-di-moulinex/” rel=”bookmark”>Prezzo stracciato per la <strong>friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe</strong>, solo 79,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, PetKit lettiera smart per gatti che si pulisce e deodora da sola al minimo” href=”https://www.macitynet.it/la-lettiera-smart-per-gatti-che-si-pulisce-e-deodora-da-sola-e-in-sconto-del-20/” rel=”bookmark”><strong>PetKit lettiera smart</strong> per gatti che si pulisce e deodora da sola al minimo</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, lo XIAOMI Mi Smart Kettle Pro, bollitore smart a 47,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-xiaomi-mi-smart-kettle-pro/” rel=”bookmark”><strong>XIAOMI Mi Smart Kettle Pro</strong>, bollitore smart a 47,99€</a></li>

<li><a title=”Prime Day, 648 € per Dreame L10 Ultra compatibile Siri, Ultra aspira, lava e si autopulisce” href=”https://www.macitynet.it/sconto-dreame-l10-ultra/” rel=”bookmark”>648 € per <strong>Dreame L10 Ultra</strong> compatibile Siri, aspira, lava e si autopulisce</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day Keter su Amazon, casette e arredi in resina per lo spazio smart in casa e fuori” href=”https://www.macitynet.it/sconti-fino-al-46-su-keter-accessori-e-arredi-in-resina-per-rendere-smart-lo-spazio-in-casa-e-fuori/” rel=”bookmark”>Prime Day <strong>Keter</strong> su Amazon, casette e arredi in resina per lo spazio smart in casa e fuori</a></li>

<li>L<a title=”Prime Day, la macchina da caffè De Longhi Perfetto Magnifica S, solo 264 €” href=”https://www.macitynet.it/delonghi-perfetto-magnifica-s-in-sconto/” rel=”bookmark”>a macchina da caffè <strong>De Longhi Perfetto Magnifica S</strong>, solo 264 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, il iRobot Roomba i7+ al minimo di sempre: 499€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-irobot-roomba-i7-plus/” rel=”bookmark”> iRobot<strong> Roomba i7+</strong> al minimo di sempre: 499 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Da Merdolino ai bollitori di Graves, le offerte smart Alessi per il Prime Day” href=”https://www.macitynet.it/da-merdolino-ai-bollitori-di-graves-le-offerte-smart-alessi-per-il-black-friday/” rel=”bookmark”>Da Merdolino ai bollitori di Graves, le offerte smart<strong> Alessi</strong> per il Prime Day</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, ai minimi stendibiancheria e gli iconici assi da stiro Foppa Pedretti” href=”https://www.macitynet.it/sconti-foppa-pedretti-amazon/” rel=”bookmark”>Prime Day, ai minimi stendibiancheria e gli iconici <strong>assi da stiro Foppa Pedretti</strong></a></li>

<li><a title=”Prime Day, Xiaomi Robot Vacuum E12 a 179,99 euro” href=”https://www.macitynet.it/sconto-xiaomi-robot-vacuum-e12/” rel=”bookmark”><strong>Xiaomi Robot Vacuum E12</strong> a 179,99 euro</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Tineco iFLOOR 2, coupon da 100€ per il lavapavimenti di qualità” href=”https://www.macitynet.it/tineco-ifloor-2-sconto/” rel=”bookmark”><strong>Tineco iFLOOR 2,</strong> coupon da 100€ per il lavapavime</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Foto e Video digitale, Podcast e creatività</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, la Creative Cloud per studenti e docenti a solo 139,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-creative-cloud-studenti-e-docenti/” rel=”bookmark”>Prime Day, la Creative Cloud per studenti e docenti a solo 139,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Sony Alpha 7M2K, full frame per cominciare ad un prezzo top a solo 899€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-sony-alpha-7m2k/” rel=”bookmark”>Foto-video camera <strong>Sony Alpha 7M2K</strong>, full frame per cominciare ad un prezzo top a solo 899€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, Pixi Evo, il mini cavalletto per fotocamere e smartphone a 34,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-pixi-evo/” rel=”bookmark”><strong>Pixi Evo</strong>, il mini cavalletto per fotocamere e smartphone a 34,99€</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, DJI Mini 3 Pro con Smart RC e DJI Care Refresh a 839 euro” href=”https://www.macitynet.it/sconto-dji-mini-3-pro/” rel=”bookmark”>Prime Day, <strong>DJI Mini 3 Pro</strong> con Smart RC e DJI Care Refresh a 839 euro</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, minimo per Adobe Photography Plan a 89,99€ e Lightroom a 79,99 €” href=”https://www.macitynet.it/prime-day-sconto-del-40-su-photography-plan-un-anno-di-photoshop-e-lightroom/” rel=”bookmark”>Prime Day, minimo per <strong>Adobe Photography Plan</strong> a 89,99€ e Lightroom a 79,99 €</a></li>

<li><a title=”Prime Day, Photoshop Elements 2023 Mac e PC al minimo, solo 44,29€” href=”https://www.macitynet.it/in-sconto-photoshop-elements-2020-per-mac-e-pc-pagate-una-volta-ed-e-vostro-per-sempre/” rel=”bookmark”><strong>Photoshop Elements 2023 Mac e PC</strong> al minimo, solo 44,29€</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

<h3><strong>Prodotti Smart a marchio Amazon</strong></h3>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li style=”list-style-type: none;”>

<ul>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Amazon Ring Intercom il citofono smart per tutti a solo 47,99 euro” href=”https://www.macitynet.it/sconto-amazon-ring-intercom/” rel=”bookmark”>Anticipo Prime Day, Amazon<strong> Ring Intercom</strong> il citofono smart per tutti a solo 47,99 euro</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Fire TV Stick 4K mai al prezzo di oggi, solo 25,99 €” href=”https://www.macitynet.it/fire-tv-stick-4k-si-acquista-su-amazon-in-sconto-lancio-a-4495-euro/” rel=”bookmark”><strong>Fire TV Stick 4K</strong> mai al prezzo di oggi, solo 25,99 €</a></li>

<li class=”entry-title td-module-title”><a title=”Prime Day, la Fire TV Stick Lite al minimo, solo 21,99 euro” href=”https://www.macitynet.it/fire-tv-stick-lite-con-telecomando-alexa-in-offerta-lampo-a-1899-euro/” rel=”bookmark”>Prime Day, la Fire TV Stick Lite al minimo, solo 21,99 euro</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, sconto a 299 € per Kindle Scribe il Kindle per il flusso di pensiero” href=”https://www.macitynet.it/sconto-kindle-scribe/” rel=”bookmark”>Sconto a 299 € per<strong> Kindle Scribe</strong> il Kindle per il flusso di pensiero</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Kindle Paperwhite 16 GB in sconto a 114,99 €” href=”https://www.macitynet.it/nuovo-kindle-paperwhite-impermeabile-al-prezzo-piu-basso-mai-visto-8899-euro/” rel=”bookmark”><strong>Kindle Paperwhite</strong> 16 GB in sconto a 114,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, il nuovo Echo Auto a metà prezzo, solo 34,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-echo-auto-di-seconda-generazione/” rel=”bookmark”>Il nuovo <strong>Echo Auto</strong> a metà prezzo, solo 34,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Echo Show 10 con schermo motorizzato a solo 189,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-echo-show-10/” rel=”bookmark”><strong>Echo Show 10</strong> con schermo motorizzato a solo 189,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Amazon “svende” le Fire TV Stick, prezzi mai visti da 24,99€” href=”https://www.macitynet.it/sconto-fire-tv-4k/” rel=”bookmark”>Amazon “svende” le<strong> Fire TV Stick</strong>, prezzi mai visti da 24,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, speaker Hi-Fi Amazon Echo Studio scende a 179,99 euro.” href=”https://www.macitynet.it/sconto-amazon-echo-studio/” rel=”bookmark”>Speaker Hi-Fi Amazon <strong>Echo Studio</strong> scende a 179,99 euro</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Echo Show 8 di terza generazione a solo 84,99 €” href=”https://www.macitynet.it/echo-show-8-in-sconto/” rel=”bookmark”><strong>Echo Show 8</strong> di terza generazione a solo 84,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo di Prime Day, solo 31,99 € per l’ultima versione di Echo Show 5″ href=”https://www.macitynet.it/sconto-echo-show-5-quinta-generazione/” rel=”bookmark”>Solo 31,99 € per l’ultima versione di <strong>Echo Show 5</strong></a></li>

<li><a title=”Anteprima Prime Day, il nuovo Amazon Echo Dot a solo 21,99 euro” href=”https://www.macitynet.it/prezzo-da-black-friday-per-amazon-echo-dot-di-4-generazione-solo-2499-euro/” rel=”bookmark”>Il <strong>nuovo Amazon Echo Dot</strong> a solo 21,99 euro</a></li>

<li><a title=”Prime Day, il nuovo speaker smart Echo Pop a solo 17,99 €” href=”https://www.macitynet.it/sconto-echo-pop/” rel=”bookmark”>Il nuovo speaker smart <strong>Echo Pop</strong> a solo 17,99 €</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day videocamere e citofoni Blink e Ring, tutte le offerte con risparmi fino al 63%” href=”https://www.macitynet.it/sconti-videocamere-e-citofoni-blink-e-ring-risparmi-fino-al-40/” rel=”bookmark”><strong>Videocamere e citofoni Blink e Ring,</strong> tutte le offerte con risparmi fino al 63%</a></li>

<li><a title=”Anticipo Prime Day, Blink outdoor al minimo di sempre solo 44,99€ (invece che 99,99€)” href=”https://www.macitynet.it/amazon-blink-outdoor-in-super-sconto-videocamera-per-esterni-a-5999e-invece-che-9999e/” rel=”bookmark”><strong>Blink outdoor</strong> al minimo di sempre solo 44,99€ (invece che 99,99 €)</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

</li>

</ul>

Vi ricordiamo inoltre che <a title=”L’usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30% per il Prime Day” href=”https://www.macitynet.it/lusato-garantito-amazon-e-in-sconto-del-30/” rel=”bookmark”>l’<strong>usato garantito di Amazon seconda mano è in sconto del 30%</strong> per il Prime Day</a>.

Troverete <strong>tutte le</strong> <strong>offerte man mano che le segnalaremo</strong> nella nostra <a href=”https://www.macitynet.it”><strong>home page</strong>,</a> nella <a href=”https://www.macitynet.it/category/offerte/”><strong>sezione Offerte</strong></a> e sotto l’argomento <strong><a href=”https://www.macitynet.it/tag/prime-day”>Prime Day</a></strong> oltre che nei nostri canali Twitter e Facebook.

In aggiunta a questo vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento.

<strong><a class=”external” href=”https://t.me/offertemacitynet” rel=”nofollow”>Click per il canale della tecnologia</a> | <a class=”external” href=”https://t.me/oltretech” rel=”nofollow”>Click qui per il canale “oltre tech”</a></strong>