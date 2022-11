Black Friday Huawei per Monitor, SmartWatch, Tablet, portatili e accessori

Il grosso della gamma Huawei si è trasferita da tempo dai cellulari ad altri settori dell’informatica e dell’elettronica di consumo. Tantissimi i prodotti che, al momento, usufruiscono di sconti per il Black Friday 2022 su Amazon. Di seguito la lista completa di monitor, notebook, tablet e indossabili a prezzi scontatissimi.

Negli ultimi mesi Huawei ha incrementato la sua presenza sul palcoscenico dei monitor, sia quelli da gaming, che quelli dedicati alla produttività. A tal proposito vi segnaliamo l’ottimo Huawei Mate View da 28 pollici 4K, che abbiamo recensito a questo indirizzo, e che per la maggior parte degli utenti risulterà il perfetto compagno da affiancare a un Mac mini o ad un Macbook. Sì, una vera alternativa economica, ma premium, allo Studio display di Apple.

Se, invece, volete apprezzare l’anima gaming di Huawei, in forte sconto anche il monitor 34 pollici con soundbar integrata e un aspect ratio di 21:9.

Se, invece, siete alla ricerca di un notebook d’eccezione, che costi poco, ma in grado di sfidare i Macbook di Apple, in lista anche la serie Matebook, che per l’occasione propone prezzi davvero aggressivi.

Nella lista di prodotti in sconto Black Friday che segue troverete anche smartphone della serie Nova, nonché smartwatch per tutte le tasche e di tutte le fasce. Si parte con l’ottima Honor Band 7, ad un prezzo davvero ridicolo a fronte di un grande display e della possibilità di tracciare numerose attività e discipline sportive.

Di seguito tutti gli sconti Huawei dedicati al Black Friday:

HUAWEI MateView GT 34” Monitor Ultrawide Curvo Gaming, 165Hz, 21:9 WQHD 3440 x 1440, 3K+, 1500R, Doppio Altoparlante SoundBar 5W, Controllo Touch Volume, Doppio Microfono 360°, USB-C, HDMI, DP, Nero In offerta a 409 – invece di 549

sconto 26% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Display 23.8″ Monitor, 75 Hz, AMD FreeSync, Display FullView da 1080P, Gamma di Colori NTSC del 72%, Cornici da 5.7 mm, Rapporto Schermo-Corpo del 90%, Certificazioni TÜV Rheinland, Black In offerta a 99,00 € – invece di 179,90 €

sconto 45% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MateView SE Monitor, 23,8 pollici, rotazione verticale, IPS, gamma cromatica P3 di livello cinematografico, 75 Hz, HDR, modalità eBook, HDMI, DP, VESA, estensione garanzia di 6 mesi, 53060702 In offerta a 149,00 € – invece di 199,90 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MateView – Monitor Wireless, 4K+ UHD, 3840 x 2560, 3:2, IPS, 98% DCI-P3, VESA DisplayHDR 400, Wireless Projection, Touchable OSD, USB-C, HDMI, Mini DP, Argento (Mystic Sliver), 28.2” In offerta a 549,00 € – invece di 699,00 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Huawei Matebook D 14 Laptop, Ultrabook Notebook Pc Portatile Da 14 Pollici, Intel Core I3 Di 11A Generazione, Wi-Fi 6, 8Gb+256Gb, Windows 11, Grigio In offerta a 429,00 € – invece di 699,90 €

sconto 39% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MateBook D15 Laptop, FullView IPS antiriflesso da 15,6 pollici Notebook PC Portatile, Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM+512GB SSD,Wi-Fi 6,Windows 11,Mystic Silver,+ estensione garanzia di 6 mesi In offerta a 529,00 € – invece di 849,00 €

sconto 38% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Matebook D16 Laptop, HUAWEI Eye Comfort FullView Display Notebook PC Portatile da 16 pollici, Intel Core i5-12450H, 16 GB RAM+512 GB SSD, Windows 11, Space Gray, + estensione garanzia di 6 mesi In offerta a 849,00 € – invece di 999,00 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Matebook D16 Laptop, HUAWEI Eye Comfort FullView Display Notebook PC Portatile da 16 pollici, Intel Core i7-12700H, 16 GB RAM+512 GB SSD, Windows 11, Space Gray, + estensione garanzia di 6 mesi In offerta a 1099,00 € – invece di 1299,00 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

Huawei Matepad 11 Tablet, 11″ 120 Hz Fullview Tablet Huawei, 6 Gb Ram, 64Gb Rom, ?Grigio opaco, ?25.38 x 0.72 x 16.53 cm; 760 grammi In offerta a 289,00 € – invece di 399,90 €

sconto 28% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MatePad T 10 2021 Tablet, Display da 9.7″, RAM da 2 GB, ROM da 32GB, Processore Octa-Core, EMUI 10.1 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-Speaker, LTE, Blu (Deepsea Blue) In offerta a 119,00 € – invece di 199,90 €

sconto 40% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MatePad T 10s 2021 Tablet, Display da 10.1″, RAM da 4 GB, ROM da 128 GB, Processore Octa-Core, EMUI 10.1 con HMS, Quad-Speaker, WiFi, Deepsea Blue, Estensione Garanzia 6 Mesi, Esclusiva Amazon In offerta a 169,00 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Band 7 Orologio Smart, Design ultra-sottile, Monitoraggio SpO2 continuo, Autonomia 14 giorni, Notifiche, Monitoraggio della salute, sonno e stress 24h, 96 modalità di allenamento, 5ATM, Nero In offerta a 39,90 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

HUAWEI nova 9 SE 6.78″ Smartphone, Fotocamera ad alta risoluzione 108 Mp, Modalita? Video Dual-View, Huawei Supercharge da 66 W, 8Gb+128Gb, EMUI 12, Midnight Black + estensione garanzia 6 mesi In offerta a 269,90 € – invece di 349,90 €

sconto 23% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH 3 – Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, monitoraggio saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown In offerta a 199,90 € – invece di 399,00 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH 3 Pro CLASSIC – Smartwatch 4G AMOLED 1,43 pollici, AP52, chiamata eSIM, batteria fino a 3 giorni, saturazione ossigeno, frequenza cardiaca 24/7, GPS, 5ATM, cinturino pelle Brown In offerta a 269,90 € – invece di 399,90 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Isle Blue In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Midnight Black In offerta a 119,90 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Moon White In offerta a 149,90 € – invece di 179,90 €

sconto 17% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Nebula Gray In offerta a 129,90 € – invece di 179,90 €

sconto 28% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT 2 Smartwatch, Display FullView da 1,74″, Chiamate Bluetooth al polso, Monitoraggio della salute 24h, SpO2, GPS, Allenamenti guidati, +6 mesi estensione di garanzia, Premium Gold In offerta a 169,90 € – invece di 249,90 €

sconto 32% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH FIT ELEGANT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Frosty White In offerta a 89,90 € – invece di 129,90 €

sconto 31% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch Fit Elegant Smartwatch, Display AMOLED da 1.64″, Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, GPS Integrato, 5ATM, Nero (Midnight Black) In offerta a 69,90 € – invece di 129,90 €

sconto 46% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 96 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Pomelo Red In offerta a 49,90 € – invece di 69,90 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Blu (Distilled Blue) In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Watch Fit Smartwatch con Adattatore AP52, Display Amoled da 1.64″, 97 Modalità di Allenamento, Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7, Graphite Black In offerta a 54,90 € – invece di 99,00 €

sconto 45% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch GT 3 – Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Nero, 42 mm In offerta a 169,00 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Gold In offerta a 209,90 € – invece di 249,90 €

sconto 16% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch GT 3 42 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, White Leather In offerta a 189,90 € – invece di 249,00 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità Allenamento, Adattatore Ap52, Stainless In offerta a 219,90 € – invece di 289,90 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Huawei Watch GT 3 46 mm Smartwatch, Batteria di Lunga Durata, Monitoraggio SpO2, AI Running Coach, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, Oltre 100 Modalità di Allenamento, con Adattatore AP52, Black In offerta a 169,90 € – invece di 249,00 €

sconto 32% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43 mm Smartwatch Orologio Donna, Elegante Design in Ceramica, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, 5ATM, GPS, Ceramica In offerta a 399,90 € – invece di 599,90 €

sconto 33% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, Durata Batteria fino a 14 Giorni, 5ATM, GPS, Fluoroelastomero In offerta a 279,90 € – invece di 369,90 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

HUAWEI WATCH GT 3 Pro 46 mm Smartwatch Orologio Uomo, Quadrante in Vetro Zaffiro, Monitoraggio della Salute 24h, SpO2, Durata Batteria fino a 14 Giorni, 5ATM, GPS, Pelle In offerta a 279,90 € – invece di 369,90 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

HUAWEI Watch GT Runner Smartwatch Adattatore AP52, Programma di Allenamento Scientifico, Monitoraggio Frequenza Cardiaca, GNSS Dual-Band 5 Sistemi, Mappatura Attività Fisica, AI Running Coach, Grigio In offerta a 149,90 € – invece di 299,90 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

HUAWEI FreeBuds 4 Auricolari con Design Open-Fit Wireless Bluetooth, Adattatore AP52, Cancellazione del Rumore Attiva Ibrida, Triplo Microfono, Connessione Audio Intelligente, Silver Frost In offerta a 79,90 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino a 28 nov 22

HUAWEI FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth cuffie In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, con Adattatore Huawei AP52, Carbon Black In offerta a 49,90 € – invece di 89,00 €

sconto 44% – fino a 28 nov 22

HUAWEI FreeBuds Pro 2 Cuffie Bluetooth, Auricolari Hi-Res Audio,Doppio Speaker, Voci Cristalline in Chiamata, Cancellazione Attiva del Rumore 47dB, EQ Adattivo,Connessione 2 Device,IP54,Ceramic White In offerta a 169,90 € – invece di 199,90 €

sconto 15% – fino a 28 nov 22

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Argento (Frost Silver) In offerta a 89,90 € – invece di 179,00 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

HUAWEI FreeBuds Pro con Adattatore Huawei AP52, Auricolari True Wireless Bluetooth, Cancellazione Intelligente del Rumore, Sistema a 3 Microfoni, Ricarica Wireless Rapida, Nero (Carbon Black) In offerta a 89,90 € – invece di 179,00 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

