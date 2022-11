Black Friday, sconti fino al 24% sui proiettori Xgimi

Ve ne abbiamo parlato più volte su queste pagine e abbiamo recensito diversi modelli di questa azienda cinese che ha trovato il modo di realizzare proiettori compatti, silenziosi e con un design di stile per il mercato consumer.

Caratterizzati anche da un ottimo subsistema audio e con un ottica relativamente corta che permette di posizionarli davanti allo spettatore e fornirgli un’ottima ambientazione audio.

Per il Black Friday sono in offerta praticamente tutti i modelli della gamma di Xgimi.

Se volete proiettare su un grande schermo la scelta è Horizon con i suoi 2000 lumen può proiettare su schermi anche oltre 120″. C’è anche la versione 4K per cui consigliamo di usare uno schermo ALR.

Se avete poco spazio e vi serve un proiettore da portare nello zaino o nella borsa l’acquisto sicuro e’ Elfin che con 900 Lumen vi permette l’uso anche in ufficio o abitazioni parzialmente oscurati. Qui sotto vediamo Elfin a confronto con i suoi fratelli portatili e dotati di batteria. Per chi ha come esigenza principale la mobilità ci sono Mogo e Halo nella vetsione base e Halo+ (stesso motore di Elfin) che dispongono di una batteria a boardo

Le recensioni e notizie su XGIMI le trovate in questa sezione di Macitynet.

Ecco la lista comopleta degli sconti fino al 28 Novembre.

XGIMI Horizon Proiettore Supporta 4K Full HD 200” Home Theater 2200 ANSI Lumen Android TV?10.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante In offerta a 879,20 € – invece di 1099,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

XGIMI Horizon Pro 4K Videoproiettore,Proiettore Nativo 4k WiFi , Android TV?, 2200 ANSI lumen, Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante TV Box / PS4 / Smartphone In offerta a 1519,20 € – invece di 1899,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

XGIMI Halo+ Proiettore Portatile Full HD, Proiettore WiFi Bluetooth 900 ANSI lumen, Android TV?10.0,Harman / Kardon Altoparlante, messa a fuoco automatica,compatibile con Bluetooth WiFi, supporto 4K In offerta a 721,65 € – invece di 949,00 €

sconto 24% – fino a 28 nov 22

Proiettore, XGIMI MOGO Pro, proiettore portatile da 300 lumen ANSI, 1080p Full HD Videoproiettore LED, Android TV 9.0, YouTube e oltre 4000 app, Wifi e Bluetooth In offerta a 439,20 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

XGIMI Elfin Mini proiettore, proiettore portatile ultra compatto 1080P, 800 ANSI lumen, ingresso 4K supportato per film e giochi, Android TV 10.0, altoparlanti Harman Kardon, Keystone automatico In offerta a 519,20 € – invece di 649,00 €

sconto 20% – fino a 28 nov 22

XGIMI Halo Proiettore 1080P Full HD, Proiettore Portatile Intelligente AF 800 ANSI Lumen Android TV? 9.0 Google Assistant 3D Videoproiettore Harman / Kardon Altoparlante In offerta a 599,20 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

I prodotti XGIMI sono distribuiti in Italia da Attiva.