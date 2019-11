Black Friday Week con iPhone XR 64 GB al record di sconto: 579 euro

Il Black Friday non è ancora arrivato ma Amazon con la sua settimana di sconti che conducono al giorno più caldo dell’anno per gli acquisti, sta facendo scintille. Una di queste arriva dalla pagina degli iPhone XR dove troviamo tutti i modelli da 64 Gb al prezzo più basso di sempe 579 euro

iPhone XR, lo ricordiamo, rappresenta oggi il più moderno degli “entry level” di Apple, un ottimo affare per chi cerca un prodotto capace di fare (quasi) tutto quello che è capace di fare un iPhone 11 senza spendere la stessa cifra. Lanciato lo scorso anno iPhone XR si distingue per avere un display LCD di generose dimensioni (6,2 pollici) una valida fotocamera con effetto sfocato, face ID, ricarica wireless e ricarica veloce con un adeguato carica batteria ed infine un processore A12 ancora particolarmente potente.

Questo iPhone viene venduto da Apple a 739 euro. Amazon quasi sempre lo sconta tra il 5 e l’8%, ma a 579 euro è il prezzo più basso mai visto. Solo per qualche ora alcune giorni fa il colore blu scese a 576 euro, ma oggi sono in sconto tutti i colori (escluso rosso. corallo) . Si tratta di uno sconto pari al 22%. Non sognatevi neppure di trovarne uno simile in circolazione presso in rivenditore autorizzato Apple con la stessa affidabilità di Amazon. Quindi se i colori vi piacciono (tra di essi ci sono anche i più richiesti: bianco e nero, che se il bianco ha tempi più lunghi di consegna), comprate subito.

