Con BlackFriday Bundle oltre 40 app per Mac a prezzi super scontati

Con il BlackFriday Bundle di BundleHunt è possibile ottenere decine di app e utility varie per Mac a prezzi superscontati.

Parliamo di applicazioni aggiornate (tutte compatibile con macOS Sonoma), quali: Mountain Dock per montare volumi di rete alla stregua di tradizionali cartelle, eBook Converter Ultimate convertitore di ebook e rimozione DRM, Mass Rename per rinominare interi gruppi di file in batch.

E ancora: Downie per il download di video da siti vari, GarageSale per la creazione e gestione annunci su eBay, EaseUs NTFS per la scrittura su volumi NTFS, Permute per la conversione file multimediali, VideoProc software di editing e conversione video e ancora tanti altri software e utility.

Per accedere all’offerta BlackFriday Bundle, come ben sanno tutti coloro che (come noi) da tempo comprano software da Bundlehunt, bisogna pagare un piccolo “ticket” di ingresso. In questo momento il prezzo è di solamente 1,59 dollari, circa 1,50 euro, che offre il diritto di comprare a prezzi “impossibili” i vari prodotti.

Potete dare un’occhiata all’intero catalogo cliccando qui e costruire da soli il bundle di software preferiti: se si superano i 30 dollari in totale (circa 28 euro), alla fine si ha uno sconto complessivo di 3$ (2,80 euro circa) sull’importto finale. Per ciascun software si ottiene l’attivazione completa; la licenza arriva dallo sviluppatore e si ottiene istantaneamente sia attraverso un pannello di controllo sia attraverso un mesaggio email.

Gli sconti sono incredibili: i software più economici costano solo un dollaro, il più costoso è offerto a massimo 7,99 dollari. Qualche esempio? SwitchResX (impostazioni di risoluzioni schermo non ufficialmente supportate e altre funzioni) a 5,99$ anziché 16$.

Altri esempi ancora: l’utility PDFKeyPro per sbloccare la password dei PDF a 5$ anziché 24,99$; Colorize per trasformare foto da bianco e nero a colori a 3$ anziché 29,95$, PDFEXtractor per l’estrazione immagini, testi e font da file PDF a 2,50$ anziché 7,99$.

L’assortimento spazia quindi da utility vere e proprio a programmi di produttività per oltre 40 titoli in totale. L’offerta è a tempo e se c’è qualche applicazione o utility di vostro interesse è bene sbrigarsi prima che sia troppo tardi: fate click qui per creare il bundle come desiderate.