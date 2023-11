admin è la password più usata in Italia nel 2023

NordPass ha pubblicato un nuovo studio indicando quelle che, a suo dire, sono le 200 password più utilizzate al mondo nel 2023 e quali sono le differenze tra queste credenziali di accesso in 35 paesi diversi, Italia inclusa.

Per celebrare il quinto anniversario di questo studio, è stato introdotto un elemento nuovo in questa ricerca: per la prima volta, i ricercatori hanno analizzato quali sono le password utilizzate dagli utenti in relazione ai diversi servizi online.

Proprio quando pensavamo che nulla potesse più stupirci, i comportamenti degli utenti intervistati ci hanno fatto tristemente ricredere, con password come “ciaociao” o “Windows10” per citarne alcune.

Di seguito alcuni punti chiave frutto della ricerca di quest’anno:

Le persone usano le password più deboli per proteggere i propri account sulle piattaforme di streaming multimediale. Gli appassionati di streaming sembrano essere fortemente avversi alle password.Rispetto a quanto avviene per altri popolari siti web, le persone scelgono le credenziali peggiori per proteggere gli account in questa categoria di piattaforme. Le password più solide, invece, vengono usate sulle piattaforme che offrono servizi finanziari.

, vista la presenza di “ ” nelle parti alte della classifica di quest’anno. Gli attacchi con stealer, un tipo particolare di malware in grado di sottrarre credenziali di accesso e altri dati digitali, sono considerati una minaccia seria all’integrità delle password, in particolar modo per quelle salvate nel browser.

Per consultare i risultati completi della ricerca NordPass, inclusa la classifica delle 200 password più utilizzate al mondo è possibile visitare questa pagina.