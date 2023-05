Google /O, presentato il pieghevole Pixel Fold

In occasione dell’annuale conferenza per sviluppatori I/O di Mountain View (California), Google ha svelato il Pixel Fold, il suo primo smartphone pieghevole, dispositivo che sarà commercializzato negli USA, nel Regno Unito e in Germania a fine giugno e che, almeno per ora, non sembra arriverà in Italia.

Esteticamente Google Pixel Fold è simile al Galaxy Z Fold, con un form factor che ricorda quello di altri pieghevoli.

Aperto, il display OLED è da 7,6″, con una risoluzione di 2280×1840 e un refresh rate di 120Hz (rapporto 6:5, densità di pixel di 308ppi e luminosità picco di 1.450nit); da chiuso il Pixel Fold mostra un display OLED da 5,8” con risoluzione di 2092 x 1080 pixel (rapporto 17,4:9, una densità di pixel di 408ppi) sempre con refresh rate di 120Hz. La luminosità di picco del display esterno è di 1.550nit e vanta anche il vetro Gorilla Glass Victus



Il “motore” del dispositivo è chip Google Tensor G2 (5nm), la RAM 12GB, lo storage da 256 o 512GB, la batteria è da 4.821mAh (con supporto ricarica rapida a 30W ricarica wireless Qi e ricarica wireless inversa).

Tre le fotocamere, inclusa la principale da 48 megapixel un’apertura f/1.7,, una fotocamera ultrawide da 10,8 MP e la tele – anche questa da 10,8 MP – con zoom ottico 5x. Sono supportate funzionalità fotografiche alla stregua di quelle del Pixel 7 Pro, come ade esempio la registrazione di video 10-bit HDR.

Altre peculiarità da segnalare sono: il sensore per le impronte integrato nel pulsante di accensione, il riconoscimento facciale, l’impermeabilità con grado di protezione IPX8. Le colorazioni disponibili sono due: Obsidian e Porcelain.

Il sistema operativo è ovviamente Android 13 con funzionalità software specifiche, incluse ottimizzazioni per varie app (il produttore riferisce che sono oltre 50 le app ufficiali già ottimizzate), sfondi animati in base all’apertura, taskbar con app preferite.

Pixel Fold riceverà tre major update, dunque fino ad Android 16, e cinque anni di patch di sicurezza.

Il sito statunitense di Google ha già attivato i preordini e il prezzo parte da 1799$.