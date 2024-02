BlitzWolf BW-HW1, lo smartwatch con auricolari integrati nella cassa

Se volete mettervi al polso uno smartwatch, al momento trovate in offerta online un modello davvero speciale: si tratta del BlitzWolf BW-HW1, che oltre ad offrire tutte le funzioni che ci si aspetta da un odierno smartwatch vi mette al polso anche due auricolari sempre carichi e pronti all’uso.

Basta infatti sollevare il quadrante per accedere allo scompartimento integrato nella cassa, dove sono appunto alloggiati due auricolari completamente senza fili (stile AirPods per intenderci) mantenuti carichi dalla batteria stessa dell’orologio.

Si collegano via Bluetooth allo smartphone promettendo più di 4 ore di autonomia con una sola carica (ciascun auricolare usa una batteria da 25 mAh) funzionando bene sia per ascoltare la musica che per gestire le telefonate o interagire con l’assistente vocale.

Lo smartwatch invece ha una batteria da 300 mAh che promette oltre due settimane di autonomia in Standby oppure almeno 5 giorni di utilizzo e si ricarica completamente in meno di due ore.

Lo schermo poi è di forma circolare: si tratta di un pannello TFT da 1.53 pollici con risoluzione pari a 360 x 360 pixel, la cassa è realizzata in lega di zinco mentre il cinturino in morbido silicone.

C’è il modulo NFC per gestire i pagamenti direttamente dal polso, e i sensori per tracciare sia l’attività fisica che la salute, monitorando la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, la pressione e il riposo notturno.

Funziona sia con gli iPhone a partire da iOS 8, sia con i telefoni Android dalla versione 5.1 in avanti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 119,99 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere soltanto 39,68 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.