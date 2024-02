AI Lab, Volkswagen crea una società di intelligenza artificiale

In futuro prodotti e servizi digitali basati sull’intelligenza artificiale AI giocheranno un ruolo fondamentale per il Gruppo Volkswagen. Le nuove applicazioni di infotainment e di navigazione, il riconoscimento vocale ad alte prestazioni, le funzioni estese del veicolo e la profonda integrazione degli ecosistemi digitali nell’auto porteranno notevoli vantaggi, migliorando l’esperienza per l’utente finale.

Gruppo Volkswagen ha creato una società specializzata, AI Lab, indicata come un centro di competenza e incubatore con respiro globale, per identificare nuove idee di prodotto. Al bisogno, sono previste collaborazioni con il settore tech in Europa, Cina e Nord America. L’idea è di semplificare la collaborazione con le aziende tecnologiche per sfruttare al meglio il potenziale innovativo e la velocità del settore AI.

Il Gruppo afferma di vedere un notevole potenziale nel riconoscimento vocale ad alte prestazioni e nei servizi che collegano gli ambienti digitali degli utenti con il veicolo. Altrettanto importanti saranno le funzioni estese, come per esempio cicli di ricarica elettrica ottimizzati dall’intelligenza artificiale, la manutenzione predittiva e la connessione in rete dei veicoli con le infrastrutture, incluso il collegamento con la casa smart dell’utente.

“Vogliamo offrire ai nostri clienti un vero valore aggiunto tramite l’intelligenza artificiale. Puntiamo a collegare gli ecosistemi digitali esterni con il veicolo, creando un’esperienza di prodotto ancora migliore” ha affermato Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen e di Porsche AG.

All’interno del Consiglio di Amministrazione di AI Lab, Carsten Helbing sarà CEO e Carmen Schmidt CLO & CBO. Esperti riconosciuti di intelligenza artificiale saranno responsabili delle funzioni di gestione tecnica. Il Consiglio di Sorveglianza sarà composto da membri dei CdA dei brand Volkswagen, Audi e Porsche.

