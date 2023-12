BLUETTI AC70, la stazione di alimentazione portatile si ricarica in 45 minuti

Ascoltando attentamente il feedback degli utenti sull’EB70, BLUETTI presenta l’AC70, pronto per il lancio il 12 dicembre. Questo non è solo un aggiornamento; è un salto in avanti in termini di velocità di ricarica, potenza in uscita, affidabilità dell’UPS e controllo intelligente tramite un’app dedicata.

Potenza Versatile

La stazione portatile AC70 eroga 1.000W di potenza, coprendo le esigenze essenziali, come macchine del caffè e microonde. Tuttavia, va oltre, in grado di alimentare dispositivi resistivi da 2.000W come bollitori e asciugacapelli in modalità Power Lifting.

Puoi collegare contemporaneamente più dispositivi, poiché dispone di due prese AC, due porte USB-A, due porte USB-C da 100W e una presa per auto da 12V.

Come al solito, BLUETTI lo ha dotato di una resistente batteria LiFePO4 da 768Wh di potenza.

Con AC70 puoi caricare una fotocamera da 15Wh 45 volte, far funzionare un drone da 40Wh 15 volte o far funzionare un frigorifero per auto da 60W per quasi 10 ore. Con questa fonte di alimentazione mobile, non rimarrai mai senza energia.

Ricarica Rapida

L’AC70 presenta una modalità di ricarica AC Turbo da 850W che porta la batteria all’80% in soli 45 minuti e una carica completa in soli 1,5 ore. Quando sei di fretta o hai bisogno di energia di emergenza, avrai una ricarica veloce senza necessità di attendere troppo.

Con 500W di potenza di ricarica fotovoltaica, il tuo AC70 può essere completamente caricato in soli 2 ore, garantendo che la tua energia sia sempre al massimo.

Un Affidabile Backup di Alimentazione

Interruzioni di corrente? Nessun problema. La funzione UPS dell’AC70 offre un tempo di commutazione di soli 20 ms per mantenere in funzione dispositivi sensibili come i computer.

Hai bisogno di più potenza durante un blackout prolungato? Collegalo a batterie di espansione come la B80 (806Wh), B230 (2.048Wh) o B300 (3.072Wh) per un sistema di backup imbattibile.

Monitoraggio e Controllo Semplici

L’AC70 ha uno schermo LCD a colori più grande e chiaro che facilita la verifica dello stato della batteria, dell’input/output e del tempo rimanente, anche all’aperto.

Inoltre, l’app BLUETTI abilitata per Bluetooth ti permette di monitorare e controllare l’unità a distanza in tempo reale comodamente dal tuo sacco a pelo quando sei in campeggio.

BLUETTI AC70 vs. Stazione di Alimentazione BLUETTI EB70: quale Scegliere?

Ecco le informazioni organizzate in una tabella con due colonne:

AC70 EB70 Peso 10,2 kg 9,7 kg Dimensioni (LxPxH) 31,4 × 20,9 × 25,5 cm 32 x 21,6 x 22,1 cm Potenza in Uscita 1.000W 1.000W Capacità di Potenza 768Wh 716Wh Potenza di Picco 1.500W 1.400W Modalità Power Lifting Sì, 2.000W NO Cellula Batteria LiFePO4 LiFePO4 Cicli di Vita Oltre 3.000 cicli all’80% della Capacità Originale Oltre 2.500 cicli all’80% della Capacità Originale Ricarica AC 850W Massimo 200W Massimo Ricarica DC 500W Massimo 200W Massimo Ricarica Solare 500W Massimo 200W Massimo Tempo di Ricarica Stimato AC: 1,5 ore PV: 2,5 ore AC: 4-4,5 ore PV: 4-8 ore Ricarica Senza Adattatore AC √ × 20ms UPS √ × Controllo App √ × Garanzia 5 Anni 2 Anni Luce LED × √ Prese 7 10

Il BLUETTI AC70 è ideale per chi trascorre molto tempo all’aperto, escursionismo, campeggio, o ha bisogno di un pratico generatore di backup per dispositivi critici durante i blackout.

Se hai semplicemente bisogno di una fonte di alimentazione per caricare vari dispositivi e non ti interessa la velocità di ricarica, allora l’EB70 fa al caso tuo.

Prezzo e Disponibilità BLUETTI AC70

Il 12 dicembre, l’AC70 sarà disponibile sia sul sito web europeo di BLUETTI che su Amazon ad un prezzo speciale early bird di 599 euro, valido fino al 27 dicembre. Acquistalo ora prima che sia esaurito.

Hai bisogno di opzioni di alimentazione più convenienti? Resta sintonizzato per le prossime offerte natalizie di BLUETTI dal 11 al 25 dicembre. E preparati per la nuova AC2A, una potente stazione che farà il suo debutto nel gennaio 2024.

Informazioni su BLUETTI

BLUETTI è impegnata nella promozione di soluzioni sostenibili ed energetiche verdi fin dalla sua nascita.

Offrendo soluzioni di stoccaggio di energia eco-friendly per uso sia interno che esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case contribuendo contemporaneamente a un futuro sostenibile per il nostro pianeta.

Questo impegno verso l’energia sostenibile ha aiutato BLUETTI ad espandersi in oltre 100 paesi e guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.