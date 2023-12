I migliori libri per imparare a cucinare con robot, friggitrici ad aria, sous vide e microonde

C’è una scena, alla fine di Le mille luci di New York di Jay McInerney, la scena in cui al protagonista si apre la possibilità di un nuovo inizio, una nuova vita, grazie a una nuova consapevolezza. A fare da simbolo di questo cambiamento è una pagnotta, acquistata da un fornaio di New York.

Cosa meglio del pane, della cucina genuina e autentica, per riscoprire i valori veri, prendersi cura di se stessi e trovare un nuovo inizio? E allora tutti cuochi, ma non chef stellati, bensì onesti vivandieri per sé e per la propria famiglia. Tutti possono, anche in città e anche durante le giornate con pochissimo tempo a disposizione, grazie all’aiuto di un po’ di elettronica da cucina.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

Cucinare in call: 50 ricette facili e veloci per mangiare bene in smart working

Un’idea molto carina: approfittare del telelavoro e della riscoperta delle case per poter prendersi cura di se stessi. Rivolta ai più giovani e meno esperti ma non solo. È possibile lavorare da casa rispettando gli orari d’ufficio senza ridursi a mangiare tramezzini confezionati, pizze in cartone e tonno in scatola? Certo! Fatevi guidare da chi, nel corso dell’ultimo anno e mezzo, ha perfezionato la sua tecnica tanto da riuscire ad impastare un panettone nel bel mezzo di una riunione internazionale!

Sto caricando altre schede...

Pentola a pressione: Ricette dall’antipasto al dolce, da gustare in compagnia in modo genuino e naturale. Riscopri i veri sapori di una volta

La “vecchia” pentola a pressione, che poi così vecchia non è, serve a tantissimo, anche se è spesso sottovalutata. Con questo libro si impara a usare la pentola a pressione e a cucinare piatti unici e ricercati in modo rapido e veloce. Diminuiscono i tempi di cottura risparmiando e conservando le vitamine e le proteine contenute all’interno degli alimenti, mantenendo gli aromi naturali con tutti i loro principi nutritivi! Grazie a questo libro potrete preparare gustose ricette, semplici e adatte ad ogni stagione, ottimizzando i tempi e variando la vostra dieta consentendovi di mangiare sano ma con il piacere del buon cibo.

Sto caricando altre schede...

Ricette Per La Tua Slow Cooker: Dall’Antipasto al Dessert | Libera il Tuo Tempo e Lascia che la Pentola a Cottura Lenta Cucini per Te Deliziosi Piatti nel Rispetto della Genuina Tradizione Italiana

Uno strumento poco conosciuto ma straordinario: la pentola elettrica slow cooker. Una meraviglia, la usiamo con grande soddisfazione da tempo. Per voi che avete scelto di aiutarvi in cucina con la slow cooker, o pentola a cottura lenta che dir si voglia, questo ricettario sarà l’ispirazione perfetta per portare in tavola i più svariati piatti della cucina mediterranea e della tradizione italiana: dall’antipasto al dessert, un’accurata selezione di ingredienti semplici e saporiti, che troveranno la loro naturale esaltazione grazie al salutare quanto semplice metodo della cottura lenta.

Non rinunciate al gusto dei vostri piatti preferiti, non rinunciate al vostro tempo prezioso. Affidate il piatto del giorno alla vostra slow cooker, che cucinerà per voi mentre potrete dedicarvi a tutto ciò che preferite, unendo semplicità, salute, tradizione ed economicità in un solo gesto. In questo libro troverete, oltre ad una sintetica ed utile introduzione con consigli sull’utilizzo, un’ampia scelta tra più di 150 ricette che l’autore, Concita D’Amico, ha personalmente e accuratamente selezionato, frutto della sua passione per la cucina tradizionale, salutare, semplice e saporita; tutte ricette sperimentate e affinate per condividere il meglio dei piatti cotti utilizzando la slow cooker.

Sto caricando altre schede...

Cucinare al Microonde: Sfrutta al meglio il tuo forno a microonde. Realizza piatti deliziosi dall’antipasto al dolce con tante ricette da gustare in compagnia! Include ricette in vasocottura

La tecnologia aliena delle micro-onde, in realtà scoperta durante gli studi sul radar a cavallo della seconda guerra mondiale. Il microonde è uno strumento indispensabile in cucina, sia per chi ama la cucina sia per chi ha poco tempo a disposizione e vuole preparare pasti leggeri e gustosi in modo rapido e facile. Non solo è utile per scongelare o riscaldare gli alimenti, ma è anche ideale per cuocere a vapore, permettendo di preparare piatti sani e saporiti senza dover trascorrere ore in cucina. Con il libro di Luisa Antonucci potrete scoprire tutte le ricette che si possono realizzare con il microonde e imparare a sfruttare al meglio questo mezzo per preparare deliziose pietanze per voi e per la vostra famiglia in modo veloce e facile. Se siete una persona che ama sperimentare in cucina, questo libro è sicuramente il modo ideale per scoprire nuove ricette e ampliare le vostre conoscenze culinarie.

Sto caricando altre schede...

In cucina con la friggitrice ad aria. Oltre 200 ricette facilissime. Fatto in casa da Benedetta

Benedetta Rossi ci spiega come lavorare con la friggitrice ad aria. Negli ultimi anni, la friggitrice ad aria è diventata uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, e sempre più persone stanno sperimentando con piacere questo strumento innovativo, grazie al quale è possibile risparmiare tempo, ridurre i consumi e avere un’alternativa ai metodi di cottura tradizionali. In questo libro potrete trovare ricette facili e gustose per tutte le occasioni, testate dai ragazzi di Buon’Idea. Oltre 200 piatti e tutta l’esperienza di Fatto in casa da Benedetta per scoprire come la friggitrice ad aria può diventare il vostro miglior alleato in cucina.

Sto caricando altre schede...

Robot da cucina: Scopri nuovi modi di utilizzare il tuo robot da cucina, preparando ricette facili per tutti

Anna Paola Rizzo ci propone le migliori ricette da imparare con un robot da cucina, non importa di quale marca. Grazie a questo libro migliorerete la qualità dei vostri piatti e quindi della vostra vita. Acquisirete manualità e confidenza col tuo robot in modo da poterlo sfruttare al cento per cento. Sono tutte ricette facili ma deliziose allo stesso tempo, da poter condividere con la famiglia o gli amici. Li lascerete a bocca aperta mostrandogli le vostre qualità da chef risparmiando su tempi e sprechi.

Sto caricando altre schede...

Ricettario Bimby: Libro Ricette Bimby – Il Super Ricettario Bimby

Il Bimby è il Bimby e questo è il libro per fare tutto con il Bimby. Tanta roba: 15 ricette di antipasti sfiziosi, 30 ricette di primi piatti unici, 30 ricette di secondi piatti introvabili, 15 ricette di contorni da gustare, 10 ricette di dolci deliziosi. Ogni ricetta vi guiderà passo dopo passo alla realizzazione di un Grande Piatto. L’elenco preciso degli ingredienti ed il procedimento dettagliatissimo vi permetteranno di realizzazione un piatto unico e originale da servire a tavola per parenti e amici. Grazie alle splendide foto di ogni portata potrete impiattare come gli chef professionisti che hanno provato il ricettario oppure dare sfogo alla fantasia per un impiattamento personalizzato.

Sto caricando altre schede...

Soup Maker: Ricettario completo per preparare deliziose zuppe, minestre, vellutate e creme

Con l’inverno, il migliore acquisto possibile, ma va bene anche in estate. In questo libro troverete un ampio ricettario di zuppe, minestre, creme e vellutate. Per chi, come noi, ama mangiare in tutto l’anno questa tipologia di piatti, non serve altro che acquistare il libro e iniziare a cucinare! Se state seguendo una dieta, se andate sempre di corsa e avete poco tempo per stare davanti ai fornelli, se non siete pratici in cucina, se non vi piace cucinare, allora questo è il libro che fa per voi. Troverete ricette realizzate esclusivamente con il Soup Maker, ricette facili e veloci, sarà la vostra guida che accompagnerà le vostre giornate grazie a Clelia Toscani.

Sto caricando altre schede...

Il Manuale Del Pane: Panificazione Facile. 70 Ricette: Pani Speciali Con Lievito Madre, Dolci Lievitati, Ricette Salvacena, Aperitivi e Dessert

Jay McInerney sarebbe orgoglioso di voi. E anche Michael J. Fox. Il manuale è pensato e sviluppato attorno al re della tavola italiana, il pane. Nella parte tecnica (molto semplificata) grazie all’esaustivo capitolo “Crea Pane Eccellente”, vi prenderà per mano portandovi nel mondo della panificazione, permettendovi di preparare senza neanche accorgervene, del pane eccellente fatto in casa. Successivamente arriva la parte più divertente, quella pratica, con 70 ricette illustrate corredate da foto esclusivamente a colori in cui troverete ricette tradizionali, innovative e speciali con lievito madre o lievito di birra fresco (con le relative quantità), e poi non mancano dolci lievitati speciali e tutta una serie di ricette per preparare ottimi dessert e antipasti a base di pane.

Sto caricando altre schede...

Il piccolo libro del Formaggio Fatto In Casa: ricette facilissime per produrre i tuoi formaggi spalmabili o da taglio

Un po’ di extra, com’è tradizione di questa serie dei migliori libri di Macity. Cominciando con caci e formaggi. Tutti ormai fanno il pane in casa, ma quanti hanno provato a fare il formaggio? Se la panificazione casalinga è ormai diventata comune per molte famiglie, altrettanto non si può dire della produzione di formaggi. Eppure non si tratta di niente di trascendentale anzi, per certi versi, se già fate il pane in casa, scoprirete che fare il formaggio non è poi così diverso. In questo libro troverete le ricette dei migliori formaggi da fare in casa, alcuni comuni, altri davvero insoliti. Imparerete a realizzare con facilità formaggi freschi, leggeri o saporiti. Scoprirete come, dagli stessi ingredienti, potete ottenere una grande varietà di gusti. Imparerete a filare la mozzarella, a usare caglio animale e vegetale, a crea le sottilette da zero e scoprirete i formaggi più insoliti, come il *brunost* norvegese.

Sto caricando altre schede...

Pizza per tutti. Ricette, impasti e metodi di cottura

Non poteva mancare lei, la pizza. Fulvio Marino, mugnaio, panettiere e volto noto della Tv, in questo libro ci conduce alla scoperta del fantastico mondo della pizza. Lo fa proponendo ricette che appartengono a tradizioni diverse, ma non solo: questo volume, infatti, vuole essere un punto di riferimento, al contempo autorevole e accessibile, per tutti coloro che vogliono avere informazioni e consigli sulle lievitazioni, gli impasti, le tipologie di farina e i metodi di cottura. Un libro animato dalla grande passione di Fulvio Marino per la pizza e la panificazione, un alleato prezioso per preparare la pizza in casa e stupire amici e parenti in ogni occasione.

Sto caricando altre schede...

Cucina naturale. La magia dell’inverno. Ricette vegetali, regali fatti a mano e tante decorazioni green per addobbare la casa in chiave sostenibile e vivere la bellezza delle feste

È arrivato Natale, e le altre feste. O quasi. E allora? Le giornate si accorciano, il freddo non ci invoglia a passare troppo tempo fuori casa. E se rendessimo l’inverno una stagione godibile tanto quanto le altre? Come? Imparando a goderci la casa rendendola uno spazio accogliente per coccolarci durante i mesi più freddi dell’anno e tornando all’essenziale, anche a Natale, senza rinunciare alla sua magica atmosfera e, anzi, ritrovandone la vera essenza.

Più momenti per noi, regali scelti o realizzati con consapevolezza e molta cura. Semplicità anche a tavola, con qualche piatto speciale, senza strafare. Una casa che sa accogliere e scaldare i cuori, restituire calore. Natale non è solo una lista di cose da spuntare, ma anche, e soprattutto, il momento per godersi un po’ di lentezza, sorseggiando una tazza di tisana profumata, leggendo un libro, passando un pomeriggio con le mani in pasta insieme ai piccoli di casa, un aperitivo con gli amici, una serata con i nostri cari, un film sotto le coperte mentre fuori è già buio. Addobbare gli ambienti domestici con decorazioni naturali, creare e confezionare regali, apparecchiare la tavola, scegliere e preparare i menù per le grandi occasioni: il nuovo libro di Stella Bellomo è un inno all’inverno e alle mille occasioni che questa stagione ci regala per rimettere al centro della nostra vita gli affetti, la serenità e il fluire naturale delle cose.

Sto caricando altre schede...

Invito a cena con filosofo. 15 grandi del pensiero a tavola

Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non ci fosse anceh un libro pazzerello. Eccolo qua, scritto dall’eccellente Franco Banchi: pensatore e umanista, che si preoccupa di offrire cibo per il corpo e per la mente. Come? Semplice. Nel cielo ideale della Repubblica dei filosofi può accadere che un immaginario anfitrione, sovvertendo ogni ordine di spazio e di tempo, riesca a dare forma all’utopia di invitare quindici grandi del pensiero a un convito speciale con l’unico obbligo di farsi precedere da una o più ricette, quasi un concentrato simbolico della loro passione culinaria.

Ne scaturisce un intrigante viaggio intorno ai loro gusti culinari, spesso mai conosciuti, attraverso singolari racconti che rivelano l’originale rapporto tra questi illustri filosofi e l’universo del cibo. L’autore costruisce così intorno a questo unico ed irripetibile convivio, grazie alle “preferenze” dei filosofi, tre diversi menù: “Ispirazione marina”, “Oltre pesce e carne”, “Terra e cielo”. Un pranzo, è proprio il caso di dirlo, da mangiare con gli occhi, gustare con la mente e, soprattutto, giocare con infinita immaginazione. Cosa si sarebbero detti Kant e Leonardo, Hildegard di Bingen e Sartre, Nietzsche ed Hegel, Spinoza e Arendt, Heidegger e Seneca, Leibniz e Platone, Ficino, Campanella e Freud, testando entro questo speciale convivio massime affinità o assolute distanze? La risposta alla fervida fantasia del lettore.

Sto caricando altre schede...

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macitynet raccolti in un’unica pagina.