Le casse Bose Companion 2 Serie III al prezzo più basso di sempre 85,49€

Se avete un computer che usate spesso per vedere film, oppure per giocare, ascoltare musica o magari per qualche call video ecco qui l’occasione che fa per voi: un sistema multimediale Bose Companion 2 Serie III in sconto di circa il 45% a 85,50 euro invece che 150€.

La proposta lanciata da Amazon questa sera è molto interessante in particolare per chi vuole un ascolto di qualità in un contesto che potremmo definire “casual”. Si tratta infatti di due altoparlanti che offrono un’eccellente suono in rapporto alle loro dimensioni e al fatto che sono a tutti gli effetti dei prodotti analogici. Non hanno infatti connessione Bluetooth né altri orpelli che sono presenti in tanti concorrenti ma un semplice ingresso 3,5 mm che trasmette musica via cavo.

Da segnalare sui Bose Companion 2 Serie III la presenza di un secondo ingresso audio al quale si potrà collegare, ad esempio, un iPad o un iPhone (quest’ultimo ovviamente con uno specifico adattatore).

Le due casse solo alimentate esternamente. Su una di esse è presente un potenziometro che consente la regolazione del volume. Secondo tutti i giudizi di chi le ha provate si tratta di “vere” casse Bose con una bassi ben pronunciati e un’ottima potenza in rapporto alle dimensioni.

Le casse Bose Companion 2 Serie III sono perfette per ascoltare a maggior volume e con una elevata separazione l’audio in un Mac portatile o di un qualunque desktop. Collegate ad un dispositivo portatile ne ampliano fortemente la qualità audio. Sono l’ideale per una conferenza video, per film e serie TV o per giocare, questo senza ricorrere a dispositivi dedicati con superiori prestazioni ma anche complicazioni e costi parimenti superiori.

Le Bose Companion 2 Serie III costerebbero 150 euro (prezzo Bose), ma Amazon le vende a 85,50 euro che è il prezzo più basso mai visto. Per averlo acquistate a 90 euro e automaticamente sarà applicato nel carrello un extra sconto di 4,5 euro.

