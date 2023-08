Bose QuietComfort Ultra, nuovi auricolari e cuffie in arrivo

Bose si starebbe preparando a lanciare un aggiornamento della linea QuietComfort: secondo le ultime indiscrezioni sarebbero in arrivo gli auricolari QuietComfort Ultra, successori dei QuietComfort II (li abbiamo recensiti qui), mentre le cuffie QuietComfort Ultra sembrano essere una versione premium delle QuietComfort45 (di cui invece abbiamo parlato qui).

Uno dei punti forti di questo aggiornamento riguarda la cancellazione attiva del rumore: la tecnologia ANC di Bose infatti non ha eguali, ed entrambe le cuffie la integrano, in modo da potersi isolare completamente quando ce n’è bisogno.

Bose QuietComfort Ultra auricolari

Per quanto riguarda gli auricolari, in confezione sarà incluso un set di morbidi gommini intercambiabili, con un design simile a quelli del modello che vanno a sostituire. Saranno disponibili sia in bianco che in nero, avranno ovviamente il microfono, controlli touch, supportano l’ultima versione Bluetooth 5.3 e resisteranno all’acqua con certificazione IPX4.

Bose QuietComfort Ultra cuffie

Delle nuove cuffie invece sappiamo che saranno anch’esse disponibili in bianco e nero ma presenteranno dei tasti fisici per regolare il volume e controllare la riproduzione musicale, proprio come con le altre cuffie della medesima linea.

Pare ci sarà anche una porta USB-C utilizzabile sia per la ricarica della batteria che per il collegamento cablato a una fonte audio, mentre il design ricorda vagamente quello delle amate Bose 700 (che abbiamo recensito qui).

Prezzi e disponibilità

Come dicevamo si tratta di anticipazioni e non di notizie certe, anche se arrivano da una fonte affidabile, tuttavia non è detto che le cose possano cambiare da qui al lancio. Soprattutto, dato che non c’è l’ufficialità, ancora non si conoscono prezzi o disponibilità.

Si ritiene tuttavia che gli auricolari possano costare intorno ai 380 dollari, poco meno di 350€ al cambio odierno, mentre per le cuffie si dice non meno di 550 dollari, circa 500 euro. Generalmente il lancio dei prodotti Bose avviene nell mese di settembre, quindi in un caso o nell’altro non dovremo attendere ancora molto.

