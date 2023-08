iPhone 14, alcuni utenti lamentano calo capacità della batteria

Alcuni possessori degli ultimi smartphone Apple iPhone 14 e anche 14 Pro segnalano un sensibile calo di prestazioni della batteria che, in meno di un anno, sarebbe già scesa al 90% della sua capacità originale.

Un degrado importante, ben maggiore di quanto previsto e prevedibile, che fa scattare l’allarme in rete, con confronti tra i vari dispositivi di chi, un iPhone 14, ce l’ha già da diversi mesi, per capire quanto è effettivamente diffuso il problema a livello globale.

A luglio Sam Kohl di AppleTrack su Twitter (ora X) aveva pubblicato i suoi pensieri ricordando come nessuno dei suoi precedenti iPhone avesse mostrato un calo così rapido della batteria, e molti tra i commenti sembrano condividere la stessa esperienza. Pochi giorni fa è tornato sull’argomento con un video su TikTok in cui sostanzialmente dice di trovare difficile consigliare il telefono proprio per questo motivo, specie visto quanto costa.

I numeri trapelati in rete fino ad oggi però sono piuttosto contrastanti perché c’è chi fa notare come il suo iPhone 14 Pro sia sceso al 93%, altri al 91%, e qualche caso sporadico fermo al 97%. Tuttavia – dicono – è anche vero che negli anni precedenti la maggior parte di loro non ha registrato alcun calo della capacità almeno nei primi due anni di vita del telefono.

Cosa dice Apple

Secondo i dati ufficiali, le batterie dell’iPhone sono progettate «per conservare fino all’80% della capacità originale per 500 cicli di carica completi», quindi anche se questi nuovi numeri rispetto al passato possono dar fastidio, rimangono dentro la finestra assicurata da Apple.

Restando sull’argomento, chi intende sostituire la batteria al di fuori della garanzia deve tenere conto che gli costerà anche di più rispetto al passato: da inizio anno infatti Apple ha aumentato il costo di circa 15 euro per tutti i modelli.

Ricordiamo infine che a partire da iOS 11.3 è presente la funzione di monitoraggio dello stato di batteria che consente di attivare o disattivare la limitazione delle prestazioni che in passato era segno distintivo del batterygate: all’epoca Apple disse infatti che veniva introdotta questa misura proprio per proteggere gli iPhone dall’invecchiamento precoce delle batterie.