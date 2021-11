Black Friday, cuffie Bose SoundLink a 139,61 euro

Raramente i prodotti Bose vengono scontati, ed è proprio per questo motivo che diventa ancora più allettante il prezzo in offerta delle SoundLink, cuffie on-ear di altissima qualità che soltanto per oggi potete comprare su Amazon per 139,61 euro

Queste cuffie sono progettate per essere indossate anche per più ore al giorno: pesano infatti soltanto 152 grammi ed offrono un’alta qualità di riproduzione audio, a detta del costruttore alla pari di quella delle cuffie Bose con filo.

Il collegamento Bluetooth assicura fino a 15 ore di autonomie con una sola carica e, nel caso ci si accorgesse che sono completamente scariche, basta tenere una batteria d’emergenza in tasca e ricaricarle nel tragitto casa-lavoro: con 15 minuti di ricarica si hanno ben 2 ore di autonomia per ascolto musicale.

Funzionano anche per gestire le telefonate. In questo senso sono ben congegnate, incorporano infatti ben due microfoni pensati per assicurare un’alta qualità nella comunicazione, escludendo i rumori ambientali ed il vento per adattarsi automaticamente alle situazioni più disparate.

Normalmente le trovate in vendita per 170 euro ma un’occasione del Black Friday ve le portate a casa, nella versione nera, con uno sconto di una quarantina di euro: su Amazon sono in offerta a soli 139,90 euro, e la spedizione è compresa nel prezzo.

Click qui per comprare