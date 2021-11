Black Friday, con Powerhouse di Belkin ricaricate iPhone ed Apple Watch a 59,99€

Se vi interessa ricaricare iPhone oppure Apple Watch, Macitynet ha predisposto numerosi articoli come questo sui caricabatterie veloci per iPhone oppure quello per i caricabatterie wireless o, magari, questo che parla dei migliori accessori per Apple Watch. Ma se volete ricaricare sia iPhone che Apple Watch insieme, risparmiando, date una allo conto su PowerHouse di Belkin, che costa appena 59,99 €

Questi accessorio, certificati da Apple, quindi sicuro da punto di vista di ogni aggiornamento, serve a ricaricare iPhone ed Apple Watch contemporaneamente senza acquistare cavi aggiuntivi o differenti caricabatterie. Grazie ad esso potrete realizzare una posizione aggiuntiva ed indipendente, in camera da letto, nel vostro studio o in ufficio per tenere sempre pronti all’uso questi due prodotti Apple.

Nella confezione di tutti e due trovate anche un adattatore per la presa di corrente. Non c’è quindi bisogno di ricorrere ad un alimentatore separato.

Belkin Power House costa solo per oggi 59,99 € (invece che 99,99 €)