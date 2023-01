Update per Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch per audio 360 e scatto dal polso

Samsung Electronics ha annunciato nuovi aggiornamenti software per Galaxy Buds2 Pro e la serie Galaxy Watch. Adesso, se abbinata ai più recenti dispositivi wearable, la fotocamera Galaxy viene ulteriormente migliorata con la Registrazione Audio 360, funzione che offre un audio immersivo ai contenuti video, e con un aggiornamento del controller della fotocamera che facilita lo zoom in e out da remoto.

Registrazione Audio 360

La nuova funzione Registrazione Audio 360 (disponibile su Galaxy Buds2 Pro abbinate a uno smartphone Galaxy con One UI 5.0 o superiore con supporto LE Audio, inclusi Galaxy Z Filp4, Z Fold4 e i prossimi smartphone Galaxy) consente di catturare suoni in video, proprio come vengono percepiti.

Il produttore spiega che utilizzando le Galaxy Buds2 Pro con uno smartphone Galaxy è possibile registrare video catturando “audio realistico e di qualità” senza dover ricorrere a apparecchiature dedicate. La funzione rileva il suono a 360 gradi utilizzando un microfono in ogni auricolare, come se gli utenti si trovassero in mezzo alla folla di un festival o nei pressi di un ruscello nel cuore di una foresta. Gli utenti possono inserire gli auricolari connessi e riprodurre i video sul proprio dispositivo o sui social per avere suoni realistici e immersivi che emulano l’esperienza in prima persona.

Controller Fotocamera: per lo scatto direttamente dal polso

Un nuovo aggiornamento, che sarà presto disponibile sulle serie Galaxy Watch5 e Watch4, aggiunge funzionalità di zoom al controller della telecamera (sarà disponibile su Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic se abbinati a uno smartphone Galaxy con One UI 5.1 o superiore) ampliando l’esperienza della fotocamera Galaxy con la connettività degli smartphone Galaxy e dei Galaxy Watch. È possibile controllare a distanza lo zoom della fotocamera del telefono toccando il quadrante dell’orologio o ruotando la ghiera girevole, permettendo di scattare foto di gruppo o selfie da lontano, eliminando la necessità di dover controllare la fotocamera di persona per inquadrare l’immagine

La nuova funzione di Registrazione Audio 360 sarà rilasciata progressivamente su Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 tramite aggiornamenti software. La funzione aggiornata Controller Fotocamera sarà disponibile su Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic a partire dal 2 febbraio