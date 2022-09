Le auto elettriche di BYD arrivano in Europa

BYD ha annunciato i prezzi di prevendita della sua nuova linea di automobili per l’Europa. L’azienda nota per veicoli e batterie di alimentazione a nuova energia ha prsentato in contemporanea tre auto completamente elettriche che saranno distribuite in Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania.

Entro la fine dell’anno, anche i clienti francesi e britannici potranno scegliere i modelli a emissioni zero di BYD, con la successiva scelta di altri concessionari a supporto dei progetti della casa automobilistica cinese, che punta a coprire tutti i principali mercati europei.

La BYD ATTO 3 sarà in prevendita al costo di di 38.000 euro, mentre quello dei modelli BYD HAN e TANG sarà di 72.000 euro. Questi prezzi sono riferiti alla Germania, mercato di riferimento per l’Europa, e potranno variare da paese a paese. Queste tre autovetture BYD completamente elettriche sono indicate come tecnologicamente avanzate e in grado di adattarsi alle aspettative e alle esigenze dei clienti europei.

La BYD HAN, la BYD TANG e la BYD ATTO 3 saranno esposte all’imminente Salone dell’auto di Parigi, nel mese di ottobre 2022.

Per il presidente di BYD Wang Chuanfu, che ha fondato l’azienda nel 1995, il lancio di BYD sul mercato europeo delle automobili rappresenta una pitra miliare: “L’Europa è la culla dell’industria automobilistica e vanta un forte spirito innovativo. Gli europei si stanno impegnando insieme per accelerare la trasformazione dell’elettrificazione delle auto, con questa regione che costituisce il principale mercato trainante per la diffusione degli autoveicoli a nuova energia. Siamo quindi lieti che BYD ora punti ad aumentare l’adozione delle automobili elettriche di pari passo con la tendenza dei mercati locali. Siamo pronti sia a collaborare con stimati rivenditori e partner europei del comparto per creare prodotti di qualità elevata basati sulla tecnologia verde, sia a offrire possibilità di scelta e di esperienze diversificate a un maggior numero di consumatori”.

BYD è una multinazionale; fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell’elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora copre 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è inclusa nella classifica Fortune Global 500 tra quelle che propongono innovazioni per un mondo più verde. BYD Europe ha sede nei Paesi Bassi ed è la prima filiale estera del gruppo BYD.

