Cable Matters, cavo USB-C supercompatibile USB-C, Thunderbolt 4 e PD 240 Watt

Nello sterminato elenco di cavi USB4 disponibili, segnaliamo la disponibilità di questo cavo di Cable Matters certificato dall’USB Implementers Forum (USB-IF).

Su Amazon il cavo in oggetto è offerto nella versione da 0,8m (26,99€ nel momento in cui scriviamo) e da 1 metro (30,99 € nel momento in cui scriviamo), supporta il più recente standard USB4 per una larghezza di banda fino a 40 Gbps, video 8K e ricarica a 240W per laptop, tablet e smartphone.

I connettori sono di tipo USB-C, e il cavo è compatibile con i dispositivi USB4 da 20 Gbps.

Il cavo in questione è in grado di supportare una potenza di ricarica fino a 240 W, secondo lo standard EPR (Extended Power Range); questo cavo da USB-C a USB-C è compatibile con le più recenti linee guida dell’USB-IF sui dispositivi USB 2.0 e PD 3.1 e può essere sfruttato per ricaricare MacBook, Chromebook, laptop per gaming, iPad e altri dispositivi USB-C ad alta potenza, con un cavo durevole che fornisce velocità di ricarica sicure e ottimali.

Il produttore riferisce del supporto alle funzionalità DP Alt Mode ( modalità alternativa consente alle porte USB C di trasferire segnali video e dati attraverso più interfacce) e sono adatti al collegamento di display per la trasmissione di filmati ad alta definizione.

La compatibilità è universale con MacBook, Chromebook, iPad, iPhone 15 e un’ampia gamma di altri dispositivi USB-C.

