Apple, così raffredderemo il processore di iPhone 15 Pro

L‘impressione di eccessivo riscaldamento di iPhone 15 Pro sono determinati da un bug di iOS 17 e, come si sospettava, da alcune applicazioni specifiche che caricano in maniera eccessiva il processore A17 Pro. Sull’argomento che da qualche giorno occupa siti Internet e pagine dei social ora interviene Apple che ha rilasciato una dichiarazione a vari siti americani, chiarendo con essa i contorni della vicenda.

Le voci avevano preso le mosse con le impressioni dei primi recensori di iPhone 15 Pro. Nei report si parlava di un dorso eccessivamente caldo e di temperature superiori a quelle che raggiunge il predecessore iPhone 14 Pro. Successivamente sono apparsi una serie di report con normali clienti che, termometro alla mano, hanno certificato il surriscaldamento del processore.

Intorno a queste segnalazioni sono sorte diverse ipotesi alcune elaborate da tecnici, come quelle avanzate da Vadim Yuryev Youtuber autore del canale Max Tech che puntava l’indice verso il consumo elevato di A17 Pro e quelle di Ming Chi Kuo secondo il quale iPhone 15 Pro in effetti scalderebbe più dei precedenti per colpa del titanio che dissipa meno il calore dell’alluminio.

Ora sappiamo che non è nulla di tutto questo ma “di alcune condizioni per causa delle quali – dice Apple – iPhone diventa più caldo di quanto ci si attenderebbe”. Tra queste “condizioni” non ci sono i bordi in titanio e la struttura in alluminio. Anzi i nuovi materiali dissipano il calore meglio dei precedenti.

I problemi deriverebbero in primo luogo dalle operazioni che iPhone compie nei primi giorni dal set up per l’attività di background. In secondo luogo da un bug di iOS 17 che impatta specificatamente alcuni utenti e «che sarà riparato in un aggiornamento software», dice Apple.

Infine alcune applicazioni di terze parti recentemente aggiornate causano un sovraccarico del processore e conseguentemente un maggior riscaldamento del dispositivo. Tra le applicazioni menzionate da MacRumors ci sono Instagram e Uber e Asphalt 9.

Gli sviluppatori stanno già lavorando ad alcuni update ad hoc. Da parte sua Apple rilascerà un aggiornamento includendolo in iOs 17.1 che dovrebbe arrivare a fine ottobre. È anche possibile che ci sia un update minore a breve per ridurre il riscaldamento.

Se qualcuno sta pensando che Apple per abbassare la temperatura di A17 Pro ridurrà la prestazioni si sbaglia. Cupertino dice esplicitamente che l’update non opererà sulle prestazioni del processore né inciderà su quelle a lungo termine e non ci saranno neppure rischi per la salute del processore.

Da parte nostra, come scriviamo nella nostra recensione di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, possiamo solo dire di avere avuto in effetti nei primi giorni di set up l’impressione che iPhone 15 Pro scaldasse un po’ più di iPhone 14 Pro, ma a distanza di alcuni giorni la temperatura dei due dispositivi è diventata perfettamente uguale.

