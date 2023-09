Aqara Doppio Relè T2 funziona per anche per tapparelle e cancelli con con Homekit, Matter e Alexa

I relè da incasso o “ragnetti” sono le soluzioni meno costose e complicate per domotizzare la propria abitazione, richiedono l’intervento di un elettricista per assicurare la certificazione dell’impianto ma non vi costringono a cambiarne le placche e i frutti.

Il problema principale per la loro installazione deriva dal fatto che molto spesso le scatole a muro sono già piene di frutti e fili ma Aqara Doppio Relè T2 lo risolve in due modi: contiene due distinti attivatori indipendenti occupando meno spazio complessivo oppure può essere installato nel quadro elettrico su una normale slitta DIN. E il prezzo, insieme alla compatibilità è alla portata di tutti potendolo integrare con un HUB Aqara.

Infatti se avete un hub Aqara compatibile con Zigbee 3.0 ad esclusione della telecamera G2H (su questa pagina di Macitynet vi indichiamo i modelli compatibili con prezzi a partire da 54 €), il Modulo doppio relè T2 diventa compatibile con una varietà di ecosistemi domotici, come Matter, Apple HomeKit, Google Home, Alexa, IFTTT. L’app Aqara Home ne consente l’uso nel proprio ecosistema e pure la facile integrazione in un’ampia gamma di configurazioni smart home.

A differenza di molte soluzioni dedicate Il T2 Aqara supporta sia la commutazione ad impulsi che quella acceso/spento e consente di integrare una grande varietà di dispositivi elettrici come sistemi di Riscaldamento, porte del garage e cancelli e molto altro. Durante le stagioni fredde, è possibile integrare il T2 Aqara con il Termostato da radiatore / valvola elettrostatica E1 Aqara e configurare varie scene per controllare il riscaldamento a distanza per risparmiare energia.

Aqara T2 offre un controllo facile e sicuro dei motori tubolari per e funziona pure come interruttore per tapparelle. Inoltre ha la possibilità di gestire la modalità l’interlock impendendo l’azionamento contemporaneo di due tasti nel caso di un controllo separato per le due direzioni.

Con la modalità Switch Wireless, il T2 può trasformare un qualsiasi interruttore da parete esistente in un controller di scene senza richiedere alcuna modifica dei cablaggi. Questa funzione consente anche l’integrazione di altri sensori cablati nelle automazioni: ad esempio potete programmare un normale interruttore per attivare la scena di chiusura di tutte le tapparelle.

L’installazione di Aqara T2 fa risparmiare energia in 3 diversi modi: primariamente la radio Zigbee quando inattiva consuma meno di quelle Wi-Fi, secondariamente con una sola radio possono collegare due interruttori e questo dimezza i consumi per ognuno di essi e infine attraverso l’app è possibili rilevare i consumi dei nodi alimentati.

T2 è dotato inoltre della funzione di memoria di spegnimento, mantiene il suo stato precedente anche dopo una eventuale interruzioni di alimentazione; supporta ache la protezione da surriscaldamento, la protezione da sovraccarico con un limite di potenza personalizzabile che spegne automaticamente il dispositivo se il consumo supera le impostazioni programmate.

Per chi non ha posto nelle normali scatole degli interruttori o in quelle di derivazione Aqara T2 include un accessorio per il montaggio a rotaia DIN all’interno del quadro elettrico.

Aqara Modulo Doppio Relè T2 costa 34,99 € e Potete trovarlo anche su Amazon con un codice di sconto speciale per i primi giorni del lancio. Inserite RELAYT2EU per ottenere il 10% di sconto.

