Call of Duty rimarrà anche su PlayStation, parola di Microsoft

I fan di Call of Duty sono preoccupati dell’acquisizione di Activision Blizzard da da parte di Microsoft per il futuro del franchise su PlayStation. Arriva, però, la rassicurazione del colosso, che promette di mantenere sulla console rivale quella, e altre popolari, serie di Activision Blizzard.

Questo il messaggio chiaro del presidente di Microsoft Brad Smith in un post sul blog:

Microsoft continuerà a rendere Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard disponibili su PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con Activision

E ci siamo impegnati con Sony a renderli disponibili anche su PlayStation oltre l’accordo esistente e in futuro, in modo che i fan di Sony possano continuare a godersi i giochi che amano. Siamo anche interessati a compiere passi simili per supportare la piattaforma di successo di Nintendo. Crediamo che questa sia la cosa giusta per l’industria, per i giocatori e per il nostro business

Secondo Bloomberg, Sony ha stretto un accordo con Activision Blizzard prima che la fusione fosse annunciata per portare i prossimi due giochi Call of Duty e un sequel di Warzone su PlayStation. Fino ad ora, non era chiaro se i successivi giochi Call of Duty sarebbero stati rilasciati su PlayStation o se Microsoft avesse pianificato di mantenerli solo su Xbox e PC.

Secondo quanto riferito, la Federal Trade Commission starebbe esaminando l’acquisizione di Microsoft-Activision Blizzard. L’accordo potrebbe essere sottoposto a un esame più accurato di quello che avrebbe avuto da parte del DOJ. La FTC lo scorso anno ha affermato che avrebbe adottato un approccio più aggressivo verso le indagini su fusioni e acquisizioni sotto la presidenza di Lina Khan. Smith ha affermato che Microsoft vuole affrontare ogni potenziale domanda che i regolatori hanno in relazione all’acquisizione.