Camper e roulotte al sicuro col rilevatore di monossido di carbonio Netatmo

Design compatto, autonomia di 10 anni e notifiche in tempo reale direttamente sul proprio smartphone: sono queste le caratteristiche che rendono il rilevatore di monossido di carbonio di Netatmo un buon alleato anche per tutti gli amanti delle vacanze on the road. Lanciato sul mercato a fine 2021 con l’intento di rendere le abitazioni più confortevoli e sicure, questo dispositivo ha recentemente ottenuto la certificazione per un’installazione e un utilizzo sicuri anche su camper, van e caravan.

Nel corso degli ultimi anni si è assistito a un grande ritorno della “vacanza in strada”, con una vera e propria crescita dei viaggi in camping-car o in van. Garantendo la massima libertà e una piena indipendenza durante le vacanze, queste “case su ruote” consentono di modulare i programmi di viaggio a proprio ritmo e piacimento con estrema facilità.

Tuttavia, per una vita da vacanziero avventuroso che vuole godersi a pieno lo splendore natura in totale sicurezza, è necessario prestare la massima attenzione al pericolo di avvelenamento da monossido di carbonio. Infatti, il rischio di essere esposti a questo gas incolore è particolarmente elevato su questa tipologia di veicoli che sfruttano apparecchi a combustione che spesso e volentieri soffrono di mancata o scarsa manutenzione.

Il rilevatore di monossido di carbonio Intelligente Netatmo funziona bene allo scopo perché misura in tempo reale la quantità di monossido presente all’interno di un’abitazione – nonostante ciò ad oggi solo 1 italiano su 10 ha un rilevatore in casa – o di un autoveicolo attrezzato ad uso abitazione. In caso rilevamento di gas, l’allarme da 85 dB si attiva immediatamente per lasciare agli utenti il tempo di allontanarsi e di avvisare i soccorsi.

Quando si è fuori casa, il rilevatore invia anche una notifica sullo smartphone dell’utente per consentire un intervento tempestivo e la messa in sicurezza dei familiari. Nelle abitazioni tradizionali, questo dispositivo funziona con una semplice connessione Wi-Fi mentre nel caso di case su ruote, basterà disporre di una rete 4G per ricevere eventuali comunicazioni.

Il rilevatore di monossido di carbonio Netatmo è conforme alle vigenti normative europee. Certificato CE (EN 50291) e NF grazie agli standard di sicurezza che garantisce, ad oggi, questo dispositivo può vantare anche della certificazione EN50291-2:2019 per utilizzo su camping-car, van e caravan.

L’installazione è molto rapida e non richiede allacci elettrici. Va semplicemente fissato al muro o su una parete divisoria interna e poi è sufficiente scaricare l’app Home + Security. Trascorsi i 10 anni di utilizzo, il rilevatore di monossido di carbonio va sostituito, in quanto il sensore è soggetto a usura.

La grande autonomia della batteria del rilevatore lo rende totalmente indipendente per una durata di 10 anni, senza nessun tipo di manutenzione da parte dell’utente. Al termine del ciclo di vita, il dispositivo invia una notifica raccomandando l’acquisto di un nuovo rilevatore di carbonio. Inoltre, per una maggiore efficacia e sicurezza, il rilevatore effettua degli auto-test periodici volti a verificarne il corretto funzionamento.

Come tutti gli altri prodotti Netatmo (qui la nostra pagina dedicata al marchio) è compatibile anche con Homekit e vi permette di passare le sue segnalazioni attraverso gestione domotica di Apple.

Chi intende acquistarlo lo trova a 99,99 euro sul sito ufficiale, 94 Euro su Amazon su Amazon e presso Euronics, Unieuro, MediaWorld e Leroy Merlin. L’app Home + Security è gratuita e compatibile con iPhone e iPad aggiornati a iOS 14 e con smartphone e tablet Android con versione 5.0 o successive. La Webapp Netatmo invece è disponibile sia per MacBook sia per PC.