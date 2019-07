Offerte Prime Day su accessori d’arredo Kartell solo per il 15 Luglio: i dettagli

Vi abbiamo segnalato questa mattina gli sconti sugli accessori per l’illuminazione Artemide validi fino alla mezzanotte del 15 Luglio: ora è il turno di un’altra azienda italiana ai primi posti nella storia dell’arredo di Design che porta i suoi prodotti su Amazon per il Prime Day.

Kartell fondata nel 1949 da Giulio Castelli ha consolidato la fama del marchio tra gli anni 60 e 70 con l’esposizione nel 1972 presso il Museum of Modern Art di New York dedicata all’arredamento made in Italy: i pezzi presentati in quell’occasione, disegnati da Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Marco Zanuso e Richard Sapper fanno tuttora parte della collezione permanente del museo.

Negli anni successivi hanno collaborato con Kartell nomi del calibro di Antonio Citterio, Ron Arad, Vico Magistretti, Philippe Starck, Piero Lissoni, Patrick Jouin, Marcel Wanders, Patricia Urquiola, Erwan e Ronan Bouroullec, Tokujin Yoshioka.

Alcuni di questi capolavori storici insieme alla produzione più recenete sono tra le offerte che troviamo disponibili con sconti che arrivano fino al 37%.

Ecco la lista selezionata da Macitynet: sono quasi 50 prodotti con sedute, lampade, contenitori e la iconica libreria BookWorm. Ricordate che le offerte sono valide solo fino alla mezzanotte del 15 Luglio.

