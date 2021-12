Qualcomm svela nuovi Snapdragon per PC e console portatili

Qualcomm sta espandendo la sua gamma di chip basati su ARM per PC Windows e Chromebook con le piattaforme Snapdragon 8cx Gen 3 e 7c+ Gen 3, inoltre la multinazionale di San Diego mira a rafforzare la sua presenza nelle console portatili utilizzando i chipset Snapdragon G3x Gen 1.

Snapdragon 8cx Gen 3, che si basa sulla Gen 2 dell’anno scorso, è la prima piattaforma PC a 5 nanometri, stando a quanto riferito da Qualcomm, che l’ha progettata pensando ai laptop ultrasottili e senza ventola.

L’azienda spiega che il passaggio a un processo produttivo a 5 nm e altre ottimizzazioni hanno consentito di migliorare le prestazioni della CPU Kryo mantenendo livelli di consumo energetico simili a quelli dei chipset di seconda generazione. La società afferma anche che i chipset offriranno prestazioni migliorate fino all’85% rispetto alla generazione precedente e fino al 60% in più di prestazioni per watt rispetto ai chip x86.

Insieme alla connettività 5G e WiFi 6/6E, la piattaforma offrirà una durata della batteria di più giorni, funzioni di fotocamera e audio aggiornate e sicurezza da chip a cloud come rileva Engadget. Inoltre, Snapdragon 8cx Gen 3 supporta qualità della fotocamera fino a 4K HDR e fino a quattro fotocamere collegate.

Qualcomm afferma, inoltre, che il chip 8cx Gen 3 offrirà prestazioni migliorate fino al 60% rispetto ai chip della generazione precedente durante le attività ad alta intensità di GPU grazie alla GPU Adreno. L’utente sarà in grado di giocare in Full HD fino a 120 fps, con la piattaforma ottimizzata per consentire di giocare fino al 50% in più “rispetto ad alcune piattaforme concorrenti”.

Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3 per PC e Chromebook

Per quanto riguarda il chipset Snapdragon 7c+ Gen 3, è una piattaforma progettata per PC e Chromebook entry-level. Supporta anche il 5G, sia sub-6 che mmWave, grazie all’inclusione del sistema Modem-RF Snapdragon X53 5G.

L’utente può aspettarsi anche il ​​supporto Wi-Fi 6 e 6E. Qualcomm afferma che la piattaforma a 6 nanometri 7c Gen 3 offrirà prestazioni della CPU migliorate fino al 40% e prestazioni grafiche migliorate fino al 35% rispetto ai chipset della generazione precedente. I dispositivi con chipset Snapdragon 8cx Gen 3 e 7c+ Gen 3 dovrebbero debuttare nella prima metà del 2022.

Snapdragon G3x Gen 1

Il chipset Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 è progettato invece per dispositivi di gioco portatili. Il chip supporterà lo streaming di giochi da console e PC, servizi di cloud gaming e giochi e app Android. La GPU Adreno può eseguire giochi a 144 fps e supporta l’HDR a 10 bit, secondo la società, mentre il sistema FastConnect 6900 offrirà connettività 5G mmWave e sub-6 e WiFi 6/6E.

Per mostrare la piattaforma, Razer ha collaborato con Qualcomm su un kit di sviluppo, che è disponibile per gli sviluppatori a partire da oggi tramite il sito Web di Razer. Il dispositivo è dotato di un display OLED da 6,65 pollici a 120Hz con supporto HDR a 10 bit, altoparlanti a quattro vie e un controller integrato. Il dispositivo può anche essere utilizzato per streaming live che includono feed audio e video, con tanto di fotocamera 1080p 60fps integrata e due microfoni.

Nelle scorse ore Qualcomm ha presentato anche il nuovo chipset top di gamma per dispositivi Android Snapdragon 8 Gen 1 di cui abbiamo parlato in questo articolo. Ricordiamo che è emersa l’esistenza di un accordo esclusivo tra Microsoft e Qualcomm per Windows su ARM, indicato come possibile ragione dell’assenza del sistema operativo di Redmond sui Mac con processori Apple Silicon. Tutte le notizie di macitynet dedicate a Qualcomm e Android sono disponibili ai rispettivi collegamenti.