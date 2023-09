Canon fa squadra con Nacon ed entra nell’intrattenimento digitale

Canon annuncia una collaborazione con Nacon per entrare nel mondo dell’industria dell’immagine e dell’intrattenimento digitale. Canon, leader nel settore dell’immagine e della stampa, ha annunciato una partnership strategica con Nacon, il rinomato leader europeo negli accessori e nella progettazione di dispositivi di gioco. Questa sinergia promette di portare vantaggi significativi sia ai creativi che ai giocatori.

La partnership tra Canon e Nacon è una mossa audace, destinata a ridefinire le regole del gioco nell’ambito dell’immagine e dell’intrattenimento digitale. L’obiettivo è fornire soluzioni complete sia per chi crea contenuti, ma anche per i professionisti.

Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti. Canon offre soluzioni di imaging, tra cui fotocamere mirrorless e la suite PowerShot V10, mentre Nacon è specializzata nell’offrire esperienze di gioco immersive da circa 30 anni.

Una delle applicazioni più importanti di questa partnership è l’uso delle fotocamere Canon come webcam per lo streaming delle sessioni di gioco. Le fotocamere mirrorless e la vlogging camera Canon, leggere e compatte, diventano potenti strumenti per gli streamer, potenziati dall’aggiunta di accessori Nacon.

Canon e Nacon offriranno soluzioni per adattarsi al meglio alle esigenze dei giocatori e dei creativi. Questo significa che gli appassionati di videogiochi potranno godere di un equipaggiamento tecnologico completo per la creazione della loro gaming room perfetta.

Entrambe le aziende, si legge nel comunicato, si impegnano a fornire soluzioni di qualità e a ridefinire i paradigmi dell’immagine e dell’intrattenimento digitale.

Umberto Luciani, Marketing & Communication Director di BigBen Interactive Italia, ha dichiarato:

È con grande entusiasmo che oggi annunciamo la partnership tra Nacon e Canon unite per un importante obiettivo: migliorare l’esperienza di gioco e i contenuti ad esso collegati

