Il video campanello Aqara è sicuro, intelligente e compatibile con HomeKit

Il mondo della tecnologia domestica sta evolvendo rapidamente, offrendo soluzioni sempre più sofisticate per la sicurezza e il controllo della propria casa. Una delle aziende leader in questo settore è Aqara, che adesso propone il video campanello G4 dotato di funzionalità avanzate, tra cui il riconoscimento facciale locale e la compatibilità con Apple HomeKit Secure Video.

Una delle caratteristiche principali di questo Aqara G4 è la sua compatibilità con Apple HomeKit Secure Video. Questo significa che l’utente potrà collegare il campanello G4 al sistema Apple HomeKit ed essere certo di avere il massimo della privacy. Tuttavia, è importante notare che per registrare e riprodurre i video con HomeKit Secure Video, è necessario un abbonamento a iCloud. In questo modo i propri dati daranno siano crittografati, che conservati in modo sicuro nel cloud di Apple.

Il campanello G4 è dotato di intelligenza artificiale locale, il che significa che può effettuare il riconoscimento facciale direttamente sul dispositivo senza dover caricare i dati su server esterni. Questa funzionalità è particolarmente utile per ricevere avvisi personalizzati quando amici o familiari si avvicinano alla porta. Inoltre, il campanello G4 supporta una serie di altre automazioni e integrazioni, tra cui HomeKit, Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Opzioni di Archiviazione Flessibili

La registrazione 24/7 offre un controllo costante sulla porta d’ingresso, richiedendo una scheda Micro SD. In alternativa, come già anticipato, è possibile acquistare abbonamento cloud basati sugli eventi, che permettono di conservare i video degli eventi più significativi fino a 7 giorni.

Il G4 offre diverse opzioni di alimentazione. Può essere alimentato da sei batterie AA 1.5V o collegato direttamente ai cavi del campanello per un’alimentazione costante. In alternativa, è possibile collegarlo a un trasformatore da 12-24 V CA o 8-24 V CC per un’alimentazione continua.

Suoneria e Sicurezza Wi-Fi WPA3

Il campanello G4 è dotato di un ripetitore con suoneria integrato che emette un suono potente grazie a un altoparlante da 95 dB. Questo rende possibile avvertire in modo efficace il vicinato quando vengono rilevati eventi rilevanti.

Inoltre, il campanello G4 supporta il Wi-Fi WPA3, l’ultimo standard di sicurezza, per proteggere ulteriormente i dati da accessi non autorizzati.

Aqara G4 offre anche funzionalità di personalizzazione avanzate. E’ possibile parlare con i visitatori o gli addetti alle consegne utilizzando l’audio bidirezionale, oppure mascherare la propria voce o quella dei propri cari con opzioni come “zio” o “robot” che proteggono la privacy.

Al momento è possibile acquistarlo su Amazon direttamente a questo indirizzo a 129 euro.

