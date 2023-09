Canon PIXMA TS7650i e TS7750i rivoluzionano la stampa domestica

A ottobre arrivano due nuove stampanti Canon: sono le PIXMA TS7650i e PIXMA TS7750i, entrambe progettate per chi ha bisogno di stampare in casa praticamente di tutto, da documenti e ricerche di studenti e lavoratori in smartworking, agli appassionati di fotografia che vogliono trasferire su carta i propri ricordi. Il tutto senza rinunciare alla qualità, grazie alla stampa da 15 ipm a 10 ipm2 che promette una elevata durata nel tempo grazie alla resistenza a evidenziatori, frizione e acqua.

La più potente delle tue è la 7750, che monta un ADF da 35 fogli per facilitare la gestione dei documenti multipagina. Ma a parte questo, sono identiche: entrambe infatti montano uno schermo touch inclinabile da 2,7″ che ne facilita la programmazione e il controllo, e si possono usare per stampare automaticamente in fronte-retro o copiare una pagina con la semplice pressione di un pulsante.

Tutte e due mettono poi a disposizione la funzione Switch UI con possibilità di creare più profili, uno per ogni membro della famiglia, in modo da personalizzare l’intera interfaccia andando a nascondere quelle funzioni che non si usano mai ed evitare così di commettere errori in fase di stampa.

Si può collegare ai dispositivi tramite wireless e l’accoppiamento è facilitato da un codice QR code che va semplicemente scansionato: a quel punto si potrà semplicemente avviare la stampa dei progetti desiderati, senza dover scaricare app o driver, grazie alla compatibilità con AirPrint di Apple e Mopria for Android.

Per finire, entrambe possono essere accoppiate al servizio PIXMA Print Plan che, dietro un abbonamento, permette di ricevere direttamente a casa le cartucce con tariffe mensili che si basano sul numero di pagine che si stampano ogni mese: in questo modo non si resterà mai senza inchiostro e si può arrivare a risparmiare fino al 50% rispetto ai prezzi delle cartucce vendute normalmente nei negozi.

Per chi conosce gli altri modelli Canon possiamo infine aggiungere che come caratteristiche e funzioni le due nuovi stampanti si posizionano al di sopra delle PIXMA TS5350a e 7450a, e al di sotto della PIXMA TS6350a, una elegante multifunzione a 5 inchiostri separati che è più orientata verso i creativi. In questo senso Canon ha però brevemente annunciato anche la PIXMA TS8750 che promette stampe fotografiche di alta qualità e si posizionerà nella fascia più alta della gamma.

Disponibilità e prezzi

1Le due nuove stampanti Canon arriveranno a ottobre al prezzo di 145 € per la PIXMA TS7650i mentre la PIXMA TS7750i costerà 169 €.

