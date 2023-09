Home Connectivity Alliance, LG e Samsung fanno parlare tra loro gli elettrodomestici

La casa intelligente di nuova generazione si basa molto sull’interoperabilità, ossia la possibilità che diverse periferiche, appartenenti a diversi marchi, possano comunicare tra loro. Prima è arrivato Matter, grazie al quale Apple, Amazon, Google e Samsung si sono accordate, mentre adesso i grandi produttori di elettrodomestici LG, Samsung, GE e Vestel stanno tutti cercando un approccio simile con Home Connectivity Alliance.

Al salone tecnologico IFA 2023 di Berlino, LG e Samsung hanno annunciato che entro la fine del 2024 le rispettive app per la casa intelligente saranno in grado di controllare gli elettrodomestici e le TV dell’altro marchio. Quindi, l’app ThinQ di LG potrà dirvi se avete lasciato aperta la porta del frigorifero smart Family Hub di Samsung, e l’app SmartThings di Samsung potrà gestire la lavatrice LG. Ovviamente, grazie alle rispettive app sarà possibile controllare anche le TV di entrambe le aziende.

Questa collaborazioneè opera di Home Connectivity Alliance, siglata HCA, una coalizione industriale avviata alla fine del 2021 con Samsung presente come uno dei membri fondatori. Formata poco dopo che la Connectivity Standards Alliance ha lanciato Matter per fornire interoperabilità nella casa intelligente, la missione dell’HCA è la connettività tra marchi diversi, in particolare per gli elettrodomestici di grandi dimensioni.

HCA sfrutta la comunicazione cloud-to-cloud per far comunicare tra loro qualsiasi elettrodomestico connesso al Wi-Fi, dalle lavatrici alle asciugatrici, dai frigoriferi ai forni e ai robot aspirapolvere, passando per televisori e sistemi di climatizzazione.

HCA sarà disponibile anche nel nostro paese

Samsung e LG rilasceranno le loro implementazioni nel quarto trimestre dell’anno in otto paesi: Corea, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna e Turchia. Tuttavia, all’inizio, solo LG, Samsung e Vestel su 15 membri dell’HCA implementeranno la interoperabilità e solo nelle principali categorie di prodotti per gli elettrodomestici. Tuttavia, l’obiettivo è espandersi gradualmente anche ad altri tipi di elettrodomestici.

Ci sono anche alcuni nomi importanti che mancano nella lista dei membri dell’HCA. Bosch e Whirlpool, ad esempio, sono i grandi assenti. Inoltre, questa interoperabilità è limitata alle app dei produttori di elettrodomestici come SmartThings e ThinQ. Questo vuol dire che non si tratta di una funzione da aggiungere ad altre piattaforme per la casa intelligente, come HomeKit, Google Home e Amazon: allo stesso tempo vi ricordiamo che l’accesso diretto ai dispositivi Homekit è disponibile nelle schermate dell’app LG ThinQ.

