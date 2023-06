Capture One, l’alternativa a Lightroom sbarca su iPhone

Ora che Capture One è disponibile anche su iPhone, all’appello mancherebbero solo Android e Linux: l’app, considerata una delle migliori alternative al Lightroom di Adobe, è infatti disponibile già da tempo su iPad, Mac e Windows, e con questa nuova versione compatibile con gli smartphone di Apple i fotografi, professionisti in primis, possono beneficiare di una serie di funzioni piuttosto interessanti ovunque con iPhone.

Collegando il telefono alla fotocamera (l’app già supporta più di 500 modelli tra quelli di Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Leica e Sigma) non solo si possono modificare al volo le foto scattate, ma è anche possibile applicare automaticamente modifiche e filtri, magari usando degli stili creati in anticipo (compresi quelli importabili dall’app desktop o da iPad) offrendo agli utenti un’anteprima istantanea di quel che si è ottenuto dalla foto appena scattata.

Non solo: si può anche creare un link, da condividere con colleghi o clienti, dove vengono raccolti e mostrati in tempo reale tutti gli scatti, utile per visionare al volo le foto, sia in loco che in remoto a centinaia di chilometri di distanza, e fornire subito un feedback, eventualmente spuntando quelle preferite. Oppure per dare indicazioni più precise al fotografo per realizzare alri scatti da angolazioni diverse.

Capture One per iPhone offre anche la conversione delle foto scattate in RAW e l’elaborazione del colore, con la possibilità di inviare gli scatti sul cloud – mantenendo valutazioni, tag e tutte le altre modifiche applicate – per terminare l’editing su desktop con Capture One Pro.

L’app consente anche l’esportazione delle foto su dischi SSD esterni, potendo così liberare al volo una scheda SD con la memoria piena oppure per creare una copia di backup di tutti gli scatti fatti fino a quel momento, il tutto senza bisogno di trasferirli su un computer.

Come scaricare Capture One per iPhone

Capture One per iPhone si scarica dall’App Store: dopo una prima prova gratuita di sette giorni, per continuare a usarla bisogna abbonarsi al costo di 5,49 € al mese. È invece gratis per tutti quelli che si erano già abbonati da iPad o per chi ha acquistato il pacchetto All In One.