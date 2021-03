Caricabatterie perfetto per iPhone: solo 9,54€ con coupon sconto del 40%

Da quando gli Phone 12 sono arrivati sul mercato si è scatenata una caccia agli accessori. La colpa? Di Apple che ha deciso di non includere più in confezione l’adattatore da muro, ma di lasciare nel box di vendita soltanto il cavo USB-C a Lightning. L’acquisto è semplice, almeno oggi, grazie a questo caricabatterie di Aukey che viene venduto a solo 9,54 euro grazie ad un coupon.

Si tratta di un caricatore da muro di ultima generazione, dotato di interfaccia USB-C, e dunque compatibile con il cavo di ricarica Apple incluso nel box di vendita di tutti i modelli di iPhone 12. Naturalmente supporta anche la ricarica di smartphone Android, e la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0.

L’aspetto di maggior interesse è nella potenza in uscita. È in grado di fornire fino a 20W, l’ideale non solo per ricaricare alla massima velocità un iPhone di ultima generazione, ma anche di alimentare correttamente un MagSafe. Come noto per questo accessorio rilasciato assieme ad iPhone 12 è infatti richiesta una potenza di 20W e PowerDelivery 3, tutte caratteristiche che questo accessorio di Aukey offre.

L’alimentatore ha dimensioni davvero contenute, oltre che un’estetica piuttosto moderna e minimale. Macitynet aveva recensito qualche tempo fa la versione precedente che forniva 18W. Dimensioni, forma e tipologia dell’uscita USB-C (singola) sono le stesse.

L’alimentatore di Aukey, un marchio primario (lo ricordiamo) del mondo degli accessori per prodotti Apple e Android, costerebbe 15,99 euro. IL prezzo già molto onesto può essere ulteriormente ridotto ad appena 9,54 euro applicando il coupon che trovate appena sotto il prezzo. Il ribasso lo troverete direttamente nel carrello.

Click qui per comprare